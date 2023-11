DANICA RISTOVSKI NAZDRAVLJA VINOM I NE SKIDA OSMEH S LICA: Evo kako poznata glumica uživa dok njen bivši muž ljubi 39 godina mlađu

Glumački par Danica i Lazar Ristovski odlučili su da stave tačku na brak nakon 40 godina zajedničkog života. Ubrzo nakon tuga, Ristovski je započeo novu romansu sa četiri decenije mlađom devojkom, Anicom Lazić.

Za to vreme, Danica je neretko u društvu prijatelja, a na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama možemo videti da se trudi da uživa u i da ne skida osmeh sa lica.

Na poslednjoj objavljenoj fotografiji sa društvom, Danica je nasmejana dok nazdravlja sa čašom vina.

Inače, bivša supruga Lazara Ristovskog nedavno je proslavila 68. rođendan sa svojim najbližima.

Podsetimo, Lazar je potvrdio vest o razvodu i istakao da se ljubav izgubila.

- Ova tema je za nas teška i ne bi bilo lepo da se razvlačimo po žutoj štampi. Mi smo ipak dva, ako mogu da kažem, velika i dostojanstvena umetnika, koja su došla do kraja zajedničkog puta, koja će posle zvaničnog razvoda nastaviti svoje puteve, a ti putevi će se svakako ponovo preplitati i susretati, ali na jedan drugačiji način. Mi se nismo razišli zbog neke druge žene ili nekog drugog muškarca. Jednostavno, potrošili smo energiju koja nas je držala zajedno. Vodeći se konzervativnim običajima, možda smo mogli i dalje da živimo zajedno da bismo se, samo ne znam kome, dokazivali, ali svakako je zdravije i poštenije što smo se odlučili na ovakav korak. Mi smo se u poslednje vreme gledali očima koje su izgubile žar, zanos i ljubav, koja nas je grejala više od četrdeset godina - rekao je glumac u ispovesti za magazin Glorija, te dodao da je bilo teško doneti ovakvu odluku:

- Naravno da je teško. Ali životnu energiju treba slediti i poštovati kako se ljudi ne bi porazboljevali. Životna energija mora da ima svoj tok, jer ako se taj tok zaustavi, ako se prepreči nasilno, onda dolazi do tragičnih posledica i završetaka. Mi smo dva dostojanstvena bića i zato je i naš razlaz dostojanstven. Toliki ljudi se razvode. Nekada sam i sam mislio da to nije lepo. Da to nije u redu. Ali zar nije bolje da dvoje ljudi, ako su već izgubili motive za zajednički život, taj život prekinu i nastave da žive svoje druge, energetski svežije i zdravije živote. Nekoliko meseci ne živite zajedno. To je svakako rušenje jednog sveta. Ali to nije rušenje kuće koju smo zajedno gradili sve ove godine. U tu kuću će i dalje dolaziti naša deca, kao i mi. Ta kuća je otvorena zauvek za sve nas.

