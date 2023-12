PET MLADIH GLUMACA KOJI SU OBELEŽILI 2023: Jedan nosi nadimak Šon Pen, drugog prozvali srpski Tom Kruz, a treći još ide u ŠKOLU

Godinu 2023. obeležio je odlazak velikog umetnika Žarka Laušević. Na nebesku scenu preselili su se i Branka Veselinović, Tanasije Uzunović, Melita Bihali, Jelena Paunović Čvorović i reditelj Jagoš Marković.

Ipak, za budućnost pozorišta i filma nema razloga za brigu jer na njihovo mesto dolaze mlada i nova lica, a Kurir vam predstavlja svoj izbor pet muških zvezda u usponu - Jovana Ginića, Andreja Nježića, Lazara Dragojevića, Čubrila Čupića i Ognjena Mićovića.

1. Jovan Ginić Iz bazena u svet filma

Tinejdžer Jovan Ginić, učenik XIV beogradske gimnazije i vaterpolista, vratio se ove godine s Kanskog filmskog festivala s priznanjem "Otkrovenje", koje najboljem mladom glumcu festivala dodeljuje fondacija "Luj Roderer", za ulogu u filmu "Lost Country" Vladimira Perišića. Ginić se i iz Sarajeva vratio s priznanjem za najbolju mušku ulogu.

- Iako sam još mlad da odlučim o svojoj budućnosti, svaka nagrada mi daje sve veći motiv i razlog da ostanem u svetu filma. Drago mi je što je nagrada došla baš na ovom festivalu, o kom sam čuo mnogo lepih stvari. Prelepo sam se osećao na festivalu i u samom gradu - rekao je Jovan.

2. Andrej Nježić Zvezda predstave "Klimaks"

Andrej Nježić još uvek je student glume na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi Marije Milenković. Prve korake napravio je u drugoj sezoni serije "Močvara", a tek 2023. pokazao da od njega možemo da očekujemo velike uloge.

Zaigrao je u predstavama "Tajni dnevnik Andrijana Mola" i velikom hitu "Klimaks". Na Filmski susretima u Nišu nagrađen je za najboljeg debitanta u film "Svilen konac". Zanimljivo da je prvi student iz Banjaluke koji je primljen na glumu u Beogradu.

3. Lazar Dragojević Nosi nadimak crnogorski Šon Pen

Lazar Dragojević crnogorski je glumac rođen 1997. u Podgorici. Diplomirao je na Akademiji scenskih umetnosti u Sarajevu. Uspon u karijeri i veću prepoznatljivost donela mu je glavna uloga u filmu o odrastanju "Take me somewhere nice" (2019).

Igrao je jednu od uloga u Netfliksovoj seriji "Feria" (2022), a naša publika upoznala ga je u seriji HBO "Znam kako dišeš". Svira trombon, klavir, gitaru, cajon i ukulele. Trenirao je brazilski džiju-džicu, kapueru i gimnastiku. Od hobija se bavi mađioničarskim trikovima i vožnjom longborda. Zanimljivo da mu je nadimak crnogorski Šon Pen.

4. Čubrilo Čupić Tom Kruz iz Petrovca na Mlavi

Za Čubrila Čubića kažu da će biti srpski Tom Kruz i još bolji od njega. Prvu veliku ulogu ostvario je u filmu "Heroji Halijarda", čiju seriju ćemo gledati na malim ekranima u 2024. godini. Završio je glumu u klasi Dragana Petrovića Peleta. Publika može da ga vidi u sjajnoj predstavi "Tiho, tiše" u Beogradskom dramskom pozorištu. Odrastao je u Petrovcu na Mlavi.

5. Ognjen Mićović Obrijao glavu zbog uloge

Novo zanimljivo lice je Ognjen Mićović. Stao je pre kamere u napetom istorijskom trileru "Čuvari formule", gde je oživeo naučnika Životu Vranića, mladog naučnika iz sela kod Čačka. Za potrebe snimanja obrijao je glavu i smršao više od 10 kilograma. Studira glumu u klasi Borisa Isakovića.

Trenutno igra u hit predstavi "Skakavci", koja se igra na sceni pozorišta "Promena" u Novom Sadu.

