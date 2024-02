"HOD STRANPUTICOM, UTABANIM STAZAMA" Nikola Popević o filmovima mladih autora čije vreme dolazi, koje tokom februara emituje RTS

Od subote, 3. februara, RTS je počeo ciklus pod nazivom "Novi srpski film". Biće prikazana tri debitantska ostvarenja kojima je Javni servis bio koproducent - prvi u nizu je emitovan film "Indigo kristal", a u potonjim subotama tokom februara biće prikazani i "Ovuda će proći put" i "Da li ste videli ovu ženu".

foto: promo

"Indigo kristal" je krimi-drama koja je odlično prošla u bioskopima, demantujući šuplje teorije da filmovi snimljeni u crnobeloj tehnici danas više ne mogu biti bogzna kako uspešni. Dodatni uspeh je činjenica da je ovo trebalo da bude diplomski film Luke Mihailovića, ali pošto je potencijal prepoznat, projekat se razvio u celovečernji film sa ozbiljnom glumačkom postavom.

"Indigo kristal" se bez problema oslanja na nekoliko kod nas zapaženih filmova. Tu je pre svega franšiza "Južni vetar", ne samo zbog tematike uličnog kriminala u Srbiji sa svim svojim lokalnim specifičnostima već i zbog glumaca Miodraga Radonjića i Miloša Petrovića Trojpeca. Radonjić, ujedno i koproducent "Indigo kristala", (koproducent je bio i Miloš Avramović, režiser i idejni tvorac "Južnog vetra"), poznat je po ulozi Maraševog drugara Baće, dok je Trojpec bio zapažen kao opaki Golubov telohranitelj i čovek za prljave poslove.

foto: Nemanja Miščević

Drugi veliki uticaj stigao je iz francuske "Mržnje", kultnog filma za generaciju ovih autora, zbog upečatljive crnobele fotografije, koja pojačava utisak gradskog sivila i mladih zarobljenih u vrzinom kolu uličnog kriminala i nasilja. Radonjićev Vuk izlazi iz zatvora posle osam godina, dve godine pre vremena, i vraća se u stari kraj u Šapcu. Dočekuje ga staro društvo, kod kojih se, što se kaže, promenilo "i svašta i ništa" - Godži (Tropejc) dobio je dete, ali se i dalje petlja s kriminalom, iako pomalo ulazi u legalne tokove. Jedan od drugara je izvršio samoubistvo, ali je stasao njegov mlađi brat Zizi i krenuo stopama starijeg.

foto: ATA images

Ulogu Zizija tumači Denis Murić, čovek koji pleni pažnju još od debija u "Ničijem detetu", glumac retke harizme i energije, s tim da ovde po izgledu i ponašanju podseća na svoj lik Denisa Markovića iz "Zlatnog dečka". Zizi je diler i sitni kriminalac, suviše bučan i razmetljiv za svoje dobro, ali pritom nedovoljno žestok da bi bio ozbiljan autoritet, što je loša kombinacija i Vuku brzo postaje jasno da stvari lako mogu krenuti naopako. Slično kao i u "Južnom vetru", policija i neke senovite službe su u sprezi s kriminalom i polako se otkriva zašto je Vuk izašao ranije iz zatvora, što se kosi s njegovim planovima da nađe posao i možda se skrasi sa svojom starom ljubavi Majom.

foto: Promo

"Indigo kristal" ima još jednog značajnog prethodnika, a to je "Lihvar", takođe niskobudžetni film o uličnom kriminalu s radnjom smeštenom u malom gradu. Moglo bi se reći da je reč o delu svojevrsnog, da upotrebim stripovsko-superherojski izraz, multiverzuma, gde su isti likovi, s manjim varijacijama, svuda. I to jeste odlika društva u kome je kriminal najlakši izvor zarade u sivim i bezličnim gradskim naseljima. Sa Šapcem iz ovog filma može se lako povući paralela s novobeogradskim blokovima ili Inđijom iz "Lihvara".

Tuda tumaraju slični klinci vođeni idejom glamura i lake zarade, iako je tužna činjenica da se svi "poslovi" gde ima i mrtvih i teško povređenih kreću u rasponu od pedesetak do petsto evra. Jedan dug od tih naizgled nevelikih, ali njima očigledno nedostižnih petsto evra dovešće do neočekivanog obrta, što je ujedno i opominjuća poruka da na današnjim ulicama tragedija može da nastane i od likova s dna kace, jer rešenje ne vide ni u čemu osim u nasilju. I ponovo je jedini glamur u rečima pesama koje su muzička podloga za sitni neglamurozni kriminal osnova samozavaravanja da je to jedini način da se zaradi, a sve ostalo je puko gubljenje vremena. Svi ti odmetnici zapravo su robovi sistema, na šta je "Indigo kristal" očigledan podsetnik.

(Kurir.rs / TV Ekran / Nikola Popević)

Bonus video:

04:35 ZA NJEGA MNOGI NE ZNAJU, A ŽIVA JE MUZIČKA LEGENDA! Emir Kusturica izjavio da od svake njegove pesme može da napravi FILM!