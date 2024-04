"SVE JE BILO ISFOLIRANO, A ONDA JE DOŠAO REZ" Čkalja je bio majstor komedije, a ovo je njegova druga strana: BIO JE ZVEZDA, ALI...

Miodrag Petrović Čkalja bio je majstor komedije rođen pre sto godina na Svetski dan šale, a u njegovu čast organizovani su Dani Čkalje u RTS klubu.

Posetioci će do srede imati priliku da se prisete njegovih kultnih rola, zahvaljujući kojima je zlatnim slovima upisan u istoriju domaće kinematografije.

Čkaljine komičarske bravure nadilazile su granice stare Jugoslavije i okupljale ljude čija je lica krasio osmeh.

Osmeh na licu

O njegovom umeću priča se i danas, a neke replike su stekle epitet kultnih. Kako je otkrila Jelisaveta Seka Sablić, u poslu je najviše verovao sebi.

- Čkalja je bio lud za glumom. On je bio glumac koji nije voleo da mnogo mrdaš pored njega. Najviše je verovao sebi. Sve je rekao za života. Bio je i malo povređen. Nagrade ne znače ništa, bilo je sve malo isfolirano. On je dobio jednu Sterijinu nagradu, a Olivera Marković, na primer, nije nijednu. U jednom momentu je došao i rez u kulturi, kada su sve zvezde zamračili. To je bilo krajem osamdesetih. Sećam se, Milena Dravić je bila očajna. Objašnjavala mi je da je bila na crnim listama, da ne dobija poslove. Društvo je zvezde zamračilo, a onda je došla era turbofolka. I to je njega sigurno bolelo - istakla je glumica.

Uvek sa osmehom na licu, Čkalja je u sebi krio određenu dozu melanholije zbog predrasuda s kojima se suočavao jer je kao svoj poziv izabrao komediju.

- Bio je velika zvezda, ali sve vreme je dokazivao ljudima da vredi, da je odličan glumac, iako bira da igra u komediji. Sebe je okružio divnim ljudima, rediteljima, piscima i glumcima. Imao je u sebi crte genijalnosti i tako se ponašao. Sećam se da sam ga nekoliko puta gledala na sceni, prvi put su me roditelji vodili, a on je igrao u predstavi "Naš zajednički stan". Gledala sam i "Slučaj šampiona", koji je igrao sa svojim sinom Čedom. Tada sam shvatila da on može sve, čak i melodramu - istakla je Sablićeva.

"Eno ga Čkalja!"

Osvrćući se na njegovu popularnost u društvu, glumica je ispričala anegdotu iz vremena kad je počela aktivno da snima na televiziji.

- Počela sam da radim i snimala sam uveliko, imala sam neku popularnost i prepoznatljivost u društvu. Sećam se, vozila sam se trolejbusom, ne znam zašto, ali tako se namestilo. I samo u jednom momentu grupa klinaca se okreće prema meni i uperi prst ponavljajući: "Eno ga Čkalja!" Začikavali su se međusobno i ponavljali to. Izašla sam na sledećoj stanici pomalo uvređena i tek nakon nekoliko godina sam shvatila o čemu su pričali. Oni su videli glumicu, ali to zanimanje su vezivali isključivo za Čkalju - prisetila se glumica uz osmeh.

Njegov humor je ušao u legendu, a Seka Sablić je podelila s prisutnima i jednu anegdotu sa snimanja novogodišnjeg programa.

- Nekoliko puta sam imala čast da radim s njim na radiju. Tamo su bili vrsni reditelji. A Čkalja? On je tu uvek bio prvi sa celom ekipom. I sećam se, on ulazi i komentariše: "Boga ti. Video sam tu pored Ateljea mesaru. Stoji tabla na kojoj piše da imaju sveže jeftine koske, a velikim slovima piše 'SREĆNA VAM NOVA GLODINA'." Svi su pali od smeha.

Priče o Čkalji ganule su i njegovu unuku, glumicu Jovanu Petrović, koja je zahvalila na svemu što se čini da se očuva sećanje na lik i delo njenog dede.

"Ovo nije film o tebi"

Glumica Renata Ulmanski podelila je jednu anegdotu iz publike sa snimanja kultnog filma "Put oko sveta" Soje Jovanović.

- Nisam spremila govor, ali podeliću jednu crticu iz sećanja. Snimali smo "Put oko sveta" i u tom filmu stvarno nema kadra bez Čkalje. Voleo je da bude svuda. Ja sam igrala neku Kineskinju koja je imala ukupno pet kadrova. Ulazim negde u pozadini i treba da mu kažem dobar dan. Tu je trebalo da mi se vidi glava. Prilazim ja polako kameri kako bih se videla, a on me vrlo elegantno skloni rekavši: "Nije film o tebi" - prisetila se glumica i nasmejala sve prisutne imitacijom Miodraga Petrovića Čkalje, te dodala.

- Imala sam stvarno veliku privilegiju u svojoj karijeri. Sretala sam velike glumce koji su bili pravi ljudi. Zahvalna sam na tome, a hvala i Seki što me je prozvala da ustanem iz publike.

Pored Renate, okupljenima se obratio i glumac Milan Caci Mihailović, koji je s prisutnima podelio nekoliko šala koje je Čkalja upućivao kolegama i izazvao salve smeha.