DANAS JE SAHRANA MOG DEDE I JA ĆU OBUĆI OVO: Devojka ŠOKIRALA stajlingom, pa poručila da je NIJE BRIGA za mišljenja ljudi! (FOTO)

Jedna devojka izazvala negodovanje na društvenim mrežama nakon što je objavila fotografiju svoga autfita za dedinu sahranu. Iako je boju odeće "pogodila", kratka crna haljina koju je za ovu priliku namenila, upitna je i za izlazak u noćni klub.

Na Redditu se, naime, pojavila fotografija objavljena na Facebooku na kojoj devojka pozira u ultrakratkoj crnoj haljini sa rupama i samodržećim čarapama.

- Danas je sahrana mog dede i da, ja ću obući ovo i nije me briga šta ljudi misle jer na kraju imam pravo da se obučem onako kako se osećam... Da je moj deda još živ, on bi to odobrio - napisala je uz fotografije. No njen autfit nije naišao na odobravanje.

- Ljudi su tamo da odaju počast tvom dedi i zar se ti zaista osećaš dobro dovodeći ih u neprijatnu situaciju kad je već takva tužan povod - jedan je od komentara, no to je nije previše dirnulo.

- Nije reč o osećanjima drugih, reč je o mom dedi - napisala je.

