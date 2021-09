NAPADAJU JE DA JE LAKA I DA SPAVA SA SVIMA JER IMA TETOVAŽE: Njen odgovor će dugo pamtiti jer im je ZAPUŠILA USTA samo 1 rečenicom

Model i influenserka je rešila da zapuši usta internet trolovima i hejterima koji izvode zaključke o njenom životu.

Amber Luk je umorna od toga da je nazivaju raznim pogrdnim imenima i to samo zato što objavljuje malo slobodniji sadržaj. Ona se obratila preko Instagrama i zamolila ljude da budu pristojni onlajn.

U poruci koju je poslala svojim pratiocima kojih ima 16.200 Australijanka je napisala otrežnjujuću poruku.

- Ne poznajete me, zato ne pretpostavljajte sra*a o mom životu. Tačka. Uvek ću davati srce na dlanu iako me mnogo puta to skupo koštalo. Mislim da je važno znati da svaki pojedinac na ovom svetu ima svoje demone sa kojima živi i sa kojima se bori - zato se potrudite da budete pristojni - piše Amber i nastavlja.

- Samo zato što radim erotske filmove ne znači da se vučem okolo i spavam sa drugima. Čak i da to radim, ko si je*eno ti da mi kažeš da je seksualna sloboda loša? -

Ona nije dozvolila da je negativnost porazi već je rešila da uspe i fokusirala se samo na to, a njen post je sakupio dosta lajkova i mnogi su se složili sa njom. Komentari su bili puni podrške, "Lepo rečeno, slažem se sa tobom", "Ti si divno ljudsko biće, mnogo te volim", "Šaljem ti podršku i pozitivne vibracije uvek"...

Tokom godina Amber je izmenila svoje telo putem modifikacija. Ona je pokrila 98 odsto svog tela tetovažama, kao i pirsinzima koje ima na liczu, telu i čak preponama. Takođe je radila i neke neprijatne stvari, podelila je jezik, rastegla uši i obojila očne jabučice u svetlo plavu boju.

