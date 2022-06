ŠOK SNIMAK SIGURNOSNIH KAMERA PRODAVNICE ZGROZIO JAVNOST: Skinula se ispred ulaza, pa uradila nešto od čega će vam pripasti MUKA!

Vlasnik jedne prodavnice garderobe u Kentu, na jugu Engleske, otišao je da počisti nešto za šta je mislio da je pseći izmet ispred ulaza u radnju, a ono što je usledilo potpuno ga je šokiralo.

Naime, Kolin Vajt je vratio snimak sa sigurnosne kamere ne bi li pronašao vlasnika psa za koga je mislio da je obavio veliku nuždu ispred njegove radnje, ali se ispostavilo da krivac nije pas, već žena! Ona je 7. juna uveče izvršila veliku nuždu ispred izloga butika u gradiću Folkstaunu. Zgroženi vlasnik je objavio pomenuti snimak trenutka kada se oko 22 sata sagnula, otkopčala farmerke, čučnula i obavila nuždu.

Kada je Kolin sledećeg jutra otvarao lokal, očistio je izmet “velikog psa”, a onda su mu komšije i zaposleni pomogli da ga operu izbeljivačem i vodom.

– Veoma smo ažurni u “The Old High Street-u” (ime radnje) i želimo da zadržimo lep izgled jer smo na to ponosni. Bio je to posebno veliki izmet koji je delovao čudno, tako da sam od samog početka sumnjao – izjavio je šokirani vlasnik prodavnice za Kent onlajn.

Dodao je da u radnji uvek drži kese za izmet, pa je tri komada upotrebio da počisti nered da neko ne bi ugazio. Međutim, kada je došlo vreme da se otkrije krivac, nije mogao da veruje u šta gleda.

– Kada sam video šta se dogodilo, bilo je to bizarno i neverovatno. Bila je na oko metar od kante. Bio je to mučan početak jutra. Drago mi je da se to nije dogodilo prošle nedelje jer je bio polugodišnji (popis) i bio sam veoma zauzet, pa bi to tek bila noćna mora – rekao je on.

Kako prenosi Kent onlajn, policija nije bila obaveštena o ovom incidentu.

