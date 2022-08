UHVATIO SAM JE KAKO ME VARA SA KOMŠIJOM, ALI TU JE I JOŠ DEVET DRUGIH MUŠKARACA: Ranije došao kući i ugledao odvratan prizor!

Kada je neimenovani muškarac iz Ujedinjenog Kraljevstva došao kući sa posla jednog dana, uhvatio je svoju ženu kako ga vara i bio je užasnut situacijom u kojoj se našao.

Gledao ju je kako izvodi seksualni čin sa komšijom, a da stvar bude još gora, ona ga je oralno zadovoljavala, što nije učinila za njega u deset godina koliko su bili u braku jer joj je, kako je umela da kaže, sama ta ideja bila gadila.

foto: Shutterstock

Ispostavilo se da je komšinija samo jedan od njenih brojnih ljubavnika, iako nisu u otvorenom braku. Čovek ima 40 godina, a ona 38. Veran joj je od dana kada su se upoznali. Možda je naivan, kako sam kaže, ali nikada nije ni slutio da ga ona vara.

- Mislio sam da jednostavno ne voli seks mnogo. Oduvek je to želela da radi sa ugašenim svetlima i nikada ne bi probala ništa novo, što sam trpeo jer sam je toliko voleo. Sada sam uveren da joj se jednostavno nije dopao seks sa mnom - rekao je on, a prenosi The Sun.

foto: Shutterstock

Za njeno neverstvo saznao je zahvaljujući migreni koja ga je zatekla na poslu. Osećao se toliko loše da je morao ranije da napusti kancelariju da bi otišao kući da se odmori:

- Moja žena tog dana nije radila, a ja sam se nadao šoljici čaja i saosećanju.

Umesto toga, pronašao je njenu glavu u krilu svog komšije dok je on ležao na njegovoj sofi. Na trenutak je pomislio da će povratiti. Vikao je na njega da ode, bacio mu pantalone, a komšija je istrčao iz kuće.

foto: Shutterstock

Supruga mu je rekla da joj je žao što je to video, ali da preteruje jer to ništa ne znači. Kada ju je 'pritisnuo', priznala je da je od braka imala najmanje devet ljubavnika. Priznaje da takav bol nikada nije osetio. Ona misli da treba da joj oprosti i zaboravi, ali on ne vidi put napred u svom braku.

(Kurir.rs)

