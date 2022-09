POZNATI ME MOLE ZA SEKS! Čovek sa najvećim penisom otkrio DETALJE SVOG ŽIVOTA: Ovaj kompliment PORNO GLUMACA mu je mnogo ZNAČIO!

Džona Falkon ima penis od 35 centimetara kada je u erekciji, što je iste veličine kao NTA nagrada - i po dužini i po širini.

On je jednom prilikom gostovao u emisiji "Ovo jutro", gde ga je Džozi Gibson pitala:

- Imali ste nekoliko holivudskih partnera, znam da vam nije dozvoljeno da kažete, ali da li često dobijate ponude za seks?

foto: Printskrin/Instagram

Odareni glumac je odgovorio:

- Evo u čemu je stvar, velika većina tih ljudi je samo veoma poznata, ali nisu nužno iz Holivuda. U stvari, veliki deo njih dolazi sa Britanskih ostrva.

Filip Šofild i Džozi izgledali su potpuno zapanjeni i nepoverljivi, pa je Fil pitao:

- Da li vas kontaktiraju?

Džona je otkrio da su često stupili u kontakt sa njim preko „prijatelja prijatelja“. Fil je želeo da zna kako veličina njegovog penisa utiče na njegov seksualni život i otkrio je:

- Mnogo koristim usta.

Rođeni Njujorčanin, koji je otvoreno biseksualan, ranije se hvalio za "The Sun" kako su ga brojna poznata lica molila za seks. Rekao je:

- Da, spavao sam sa poznatim ličnostima, uključujući nominovane za Oskara i dobitnike Oskara. Ali ne mogu da pričam o tome. Ne mogu čak ni da kažem da li su to bili muškarci ili žene - to je veoma ograničena lista, tako da ne želim da je sužavam previše. Nije to bila Meril Strip - ostaviću to na tome. Uglavnom su me tražili. Jedan ili dvojica su bili na zabavama. Pretpostavljam da sam jedinstven.

- Pravi je kompliment kada porno glumci i glumice kažu da sam veći od svih partnera koje su imali. Oni me vide kao najvećeg i morate zapamtiti da su videli mnogo, pa oni sigurno znaju - istakao je Džona.

(Kurir.rs)

Bonus video:

05:30 SVET U ŠOKU, RONALDO UBRIZGAVA BOTOKS U PENIS! Urolog otkrio za koliko cm se polni organ UVEĆA nakon ove procedure