ŽELI DA IMA NAJMANJI STRUK NA SVETU: Šokiraćete se kada čujete šta ova devojka RADI da bi stigla do željenog cilja! (FOTO)

Sara Vet (46) iz Portlanda, Oregon, kaže kako spava sa korzetom, a sve u cilju da bi imala najmanji struk na svetu. Trenutno je u struku široka 39 centimetara, nakon devet godina treniranja.

Da bi se izjednačila sa trenutnim Ginisovim rekordom, potrebno je da izgubi još samo pola centimetara.

Sara kaže da to neće biti lako, a korzet nosi 20 sati dnevno i ne želi da radi ništa ekstremno.

foto: Sarah Vaeth / mediadrumworld.com / Media Drum World / Profimedia

"Nosim ga 16 do 20 sati dnevno. Spavam u njemu čak. Mali struk zapravo je samo estetski izbor. To je privlačenje pažnje, pa ako neko želi privući pažnju, to će i učiniti. Većinu vremena oblačim se tako da prikrijem svoju siluetu. Kada idem na večeru sa suprugom ili na nastup s prijateljima oblačim se tako da se vidi struk s korzetom. Zaista hvatam poglede sa strane i neka pitanja" ,govori Sara koja smatra da bi i druge žene trebalo da nose korzet.

"Dobro napravljen steznik može podupirati dobro držanje, ublažiti bolove u leđima i smanjiti teskobu kod nekih ljudi koji dobro reaguju na osećaj blagog pritiska", tvrdi Sara.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Bonus video:

02:51 Katarina Živković, Sanja Kužet i Tamara Milutinović mere struk