KRALJ ORGIJA OTKRIVA NAJPRLJAVIJE TAJNE NJEGOVE VILE BLUDA: Ovo su stroga pravila za devojke koje žele da budu deo njegovog kruga!

Kada pomislite na muškarca koji živi u luksuznoj vili sa gomilom lepih žena, verovatno vam na pamet prvo padne Hju Hefner. No, izgleda da pokojni biznismen ima dostojnog naslednika u Traversu Bejnonu (51), poznatijem kao Kendimen. Ovaj stasiti, markanti 51-godišnjak živi na Candy Shop imanju sa svojom suprugom Tejšom, ali i još nekolicinom zgodnih devojaka i žena.

Kendimen insistira da se svi međusobno odlično slažu, a ističe i da svi zajedno spavaju u jednom ogromnim krevetu i jednom nedeljno zajedno ručaju, a na tom "porodičnom" obroku mobilni telefoni su zabranjeni.

Travers ističe da ima stroga pravila kada prima nove devojke u svoje okruženje, kako bi osigurao da sve dobro funkcioniše u njegovoj vili sa 15 spavaćih soba i da odnosi ostanu skladni.

Vikendom ga možete pronaći u gomili žena, ali je noću uvek u svojoj spavaćoj sobi koja izgleda baš kao noćni klub. "Imali smo žurku u vili, a onda smo se preselili u spavaću sobu, koja ima šipku za ples, ogledala na plafonu, mašine za dim i svetla, LED diode i ostalo. Moja žena Tejša se seća trenutka kada je atmosfera postala seksi i kada je 10 ili 12 devojaka skočilo na mene. Rekla je da me nije videla ispod te gomile žena, da je izgledalo kao da me jedu živog. I stvarno, ja sam sebe video u ogledalu na plafonu, i rekao sam sebi: "Ok, sada mogu da umrem. Ako je moje vreme na zemlji isteklo, umreću zadovoljan". I to se desilo još nekoliko puta nakon toga, tako da sam srećan. Čekao sam kraj i belo svetlo mnogo puta, ali još nije vreme", ispričao je on za 'Ladbible' jednom prilikom.

Kendimen tvrdi da ovakav život sa puno žena mora da ima niz pravila, a da zahvaljujući iskustvu u biznis svetu može da "upravlja" njima i uživa u poligamiji.

"Ako si jedna od devojaka, ti si deo porodice. Nedeljom uveče imamo obaveznu porodičnu večeru, svi sedimo zajedno, napunimo dva velika stola, a ja svima uzmem telefone i ostavim ih u drugoj prostoriji. Svi tamo sedimo - mala deca, starija deca, devojke, moja žena. Primorane su da pričaju o uspomenama i to je posebna noć za sve. Kada završimo sa hranom, idemo u bioskop koji imam u vili i svi zajedno gledamo film. Svađaju se, naravno, ali većinu vremena se lepo slažu i uživaju u društvu jedni drugih. Mislim da je veliki plus što devojke imaju dečka kao što sam ja, a pritom žive sa svojim najboljim drugaricama", kaže Bejnon.

Kako bi smanjio mogućnost za rasprave, Kendimen je rešio da svi dele istu spavaću sobu koja je opremljena sa tri ogromna bračna kreveta. "Ja imam još jednu spavaću sobu samo za sebe, pa ako mi nekada bude previše društva, pobegnem tamo", dodaje.

Ovaj Australijanac ističe da je veoma strog u selekciji devojaka i da ne pravi izuzetke. "Mogao bih da imam 10 ili 20 devojaka ovde stalno, da nemam tako stroga pravila. Ipak, ona su neophodna da bi na duge staze sve funkcionisalo. Bilo je devojaka koje su došle iz Amerike ili Evrope i ostale su samo sat vremena - njihov stav nije bio ispravan, pa su morale da odu. Bilo je devojaka koje su bile nepristojne, ili su želele više od mene ili uradile pogrešnu stvar. Ja sam uvek jasan u vezi sa pravilima. Moja žena je moja žena. A nagrade su tu samo ako uradiš pravu stvar", objašnjava ovaj bogataš.

A kako se njegova žena uklapa u sve ovo? On je Tejšu upoznao kada je imala 18 godina dok je radila na jednoj od njegovih zabava kao hostesa.

"Ona voli devojke i to je od pomoći. Zabavno joj je i umem da budem prilično kreativan u krevetu, pa verujem da to pomaže. Mislim da je na kraju dana sigurno u to da je ona moja supruga, i da za mene nije samo još jedna lepa devojka. Svi spavamo u istom krevetu i svi smo zajedno u seksualnom smislu. Svi smo zajedno, to je način da sve držim pod kontrolom", kaže Travers.

Kendimen je objasnio koji su njegovi kriterijumi kada bira nove devojke - nije mu važno odakle su, ali insistira na tome da ne koriste fotošop ili filtere.

"Vrlo sam izbirljiv, imali smo devojke iz Perua, Kolumbije, Venecuele, Turske, Evrope, Velike Britanije. One treba da se prijave, napišu zašto bi bile odgovarajuće, a ja ću potom proceniti njihov izgled. Imamo video poziv da bismo mogli da se uverimo kako zaista izgledaju, jer postoji puno aplikacija koje čine da devojke izgledaju mnogo drugačije nego što jesu. Ja ću otići do bilo kog mesta na svetu ili ću im poslati akrtu za Australiju ili za ono mesto na kome sam trenutno stacioniran i onda prolazimo proces, odnosno probni period", zaključio je.

