KAKO DANAS IZGLEDA NAJVEĆA ZAVISNICA OD SOLARIJUMA: I petogodišnju ćerku vodila u salone a iza BIZARNOG TENA stoji jeziva opsesija

Patrisija Krentsil poznata je javnosti po svojoj opsesivnoj želji da ima što izraženiji veštački ten. Pričala je da je u solarijum odlazila svakog dana, da se "sunčala" 20 minuta i da takvu boju kože jednostavno obožava. Najveći šok desio se 2012, kada je u solarijum vodila svoju petogodišnju ćerku, nakon toga je usledila zabrana, a onda je druga opsesija zamenila prvu pa je počela da koristi sredstva za samopotamnjivanje u velikim količinama.

Optužena je 2012. za ugrožavanje deteta, svoje ćerke Ane, koju je vodila u salon sa solarijumom kako bi devojčica dobila veštački ten. Velika porota odbacila je optužbu 2013. i Patrisija Krentsil (55) uspela je da zadrži starateljstvo nad ćerkom.

Ova samohrana majka petero dece rekla je za Insider 2022. da ju je taj "incident mučio svaki dan poslednjih 10 godina", kao i da ju je doveo u tešku finansijsku situaciju, a na kraju joj je zabranjen pristup lokalnim salonima za sunčanje u Nju Džerziju, gde je živela (kasnije je donela odluku da se preseli u London).

Zavisnica od solarijuma učestvovala je u rijaliti emisijama kao i u “The Howard Stern Show”, snimila je nekoliko muzičkih spotova, a prošle godine najavila je da će se kandidovati za Senat na Floridi, kao i da će njenu kampanju voditi producenti emisije “Tan top 10", u kojoj je učestvovala.

foto: Michele Eve Sandberg / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Izazvala je senatora Rika Skota na predstojećim izborima za Senat 2024. prema izjavi o kandidaturi podnetoj Saveznoj izbornoj komisiji.

"Znam da sam drugačija, i patila sam zbog toga. Ali to što smo svi različiti jeste ono što ovu zemlju čini tako neverovatnom i jedinstvenom", izjavila je za TMZ.

Ranije je istakla: “Promenila sam stav prema životu. Preokrenula sam svoj život. Više me ne omalovažavaju. Ne odlazim na žurke i ne radim bilo kakve ludosti".

foto: Michele Eve Sandberg/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Patrisija se 2013. prijavila na rehablitaciju nakon zloupotrebe alkohola, a 2019. hospitalizovana je zbog upale pluća i stavljena je u indukovanu komu. Doživela je srčani zastoj, a takođe joj je dijagnostikovan pankreatitis i infekcija koja se proširila na pluća. "Proglasili su me mrtvom, bilo je to tako tužno", naglasila je za The Post.

Pojavila se nedavno na spotskom događaju na Floridi i veštački ten je i dalje njena opasna strast.

(Kurir.rs/ Blic žena/ L. S)