(VIDEO) ČUVAO JE TAJNU 20 GODINA: Evo šta je Dragan Mićanović rekao o kultnom filmu LAJANJE NA ZVEZDE i zašto su ga dočekali na KRV I NOŽ!

Film "Lajanje na zvezde" nosi status kultnog, ali ono što malo ko zna je činjenica da je ovo ostvarenje sedme umetnosti dočekano na krv i nož u doba kada se tek pojavilo u bioskopima.

Pune dve decenije kasnije,Dragan Mićanović, koji je tumačio lik Filozofa, pred našim kamerama priseća se ovog perioda i otkriva šta se dešavalo u pozadini cele priče.

foto: Dragan Kadić

"To je snimano u jedno jako ružno vreme, devedesetih. Jako čudno, čudan splet okolnosti, spojile su se kockice. Celo to snimanje, cela ekipa koja je radila doživljavala je to kao eskapizam, da pobegnemo od realnosti koja uopšte nije bila prijatna tih devedesetih", prisetio se Mićanović.

"Sećam se da je bilo ljudi koji su mi govorili kako ste mogli da snimate taj film kao da je ovde sve divno, kao da cvetaju ruže, vi tako snimate film o mladosti, a ovde je grozno. Sećam se negativne negativne energije prema nama. Nkome je to smetalo", rekao je Dragan.

