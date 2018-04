NA SEDMOM NEBU: Iako su zajedno tek mesec dana, ONI SU NERAZDVOJNI! Miloš Biković u zagrljaju manekenke

Miloš Biković, nakon što je okončao vezu sa ruskom glumicom Aglajom Tarasavom, obreo se u zagrljaju manekenke Barbare Tatalović. Iako su glumac i lepotica tek nešto više od mesec dana zajedno, otišli su zajedno u Rusiju gde Miloš radi na novom filmu.

Kako saznajemo, Barbara će mu praviti društvo do početka njenog novog angažmana, a dobra vest za novopečeni par je i to što će Miloš više raditi u Srbiji pa će moći više vremena da provedu zajedno. Kako se šuška, Biković bi mogao da dobije ulogu u nastavku serije Senke nad Balkanom koju režira Dragan Bjelogrlić.

"Miloš svakako planira da se ponovo aktivira na srpskom tržištu jer je dug vremenski period radio samo za Ruse. Tamo je izuzetno popularan, ali ga se uželela i publika u Srbiji. Velike su šanse da bude slobodan kada se bude snimao nastavak "Senke", a kako je bio u vidu i za prvu sezonu izvesno je da će sada dobiti jednu od upečatljivijih uloga. Njega svakako raduju ponude koje dolaze sa srpskog tržišta, naročito sada kada bi zbog ljubavi voleo što više vremena da provede u Srbiji. Sa druge strane dovoljno dugo je daleko od domovine pa se uželeo i prijatelja, kolega i porodice", kaže izvor blizak glumcu i otkriva da se u Barbaru zaljubio na prvi pogled i da su vrlo brzo našli zajedniči jezik jer imaju iste poglede na život.

"Ona mu je velika podrška u svemu, kao i on njoj. U startu su znali da će udaljenost biti njihov najveći problem ali su odlučili da na putovanjima prate jedno drugo kada god to mogu. Raduje ih i to što postoji mogućnost da Miloš od jeseni bude češće u Srbiji jer će to učvrstiti njihovu vezu i moći će da više vremena da provedu zajedno".

Podsećanja radi, nakon snimanja prve sezone Senke nad Balkanom šuškalo se kako je Miloš odbio da bude deo glumačke ekipe zato što se nije slagao sa statusom koji su Rusi imali po scenario.

"Vi, verovatno, očekujete da ću reći 'zbog ideoloških neslaganja', ali sam ja u stvari odbio zato što nisam imao vremena. Dragan Bjelogrlić je moj prijatelj, poznajemo se skoro 10 godina i upravo je on otkrio moju karijeru i poverio mi svoj rediteljski debi", objasnio je tada Biković.

