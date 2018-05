SUPRUGA OZLOGLAŠENOG PRODUCENTA KONAČNO PROGOVORILA: Osećala sam se IZIGRANO, išla sam i na terapije!

Nakon višemesečne ćutnje i skrivanja od javnosti,Džordžina Čepmen intervju otvorila je dušu i ispričala sve o braku sa holivudskim producentom Harvijem Vajštajnom koji je optužen za seksualna zlostavljanja brojnih glumica.

Ona je sada odlučila da sa svetom podeli kroz šta je sve prolazila poslednjih šest meseci.



"Najbolnije od svega je to što sam mislila da imam srećan brak. Volela sam svoj život", rekla je Čepman i dodala kako nikada nije ni posumnjala da bi se ovako grozne stvari mogle događati njoj iza leđa i to od strane osobe koju je neizmerno volela.

Marchesa loungewear ;) #marchesa #lounge A post shared by Georgina Chapman (@georginachapmanmarchesa) on Sep 27, 2017 at 6:33pm PDT

Jedan od razloga zašto je sve to bilo lako sakriti od supruge i dece je to što je Vajnštajn mnogo putovao, istakla je Džordžina.

"Nikada nisam bila jedna od onih žena koja je u svakom trenutku morala da zna gde je moj suprug" rekla je u nastavku, a onda objasnila da je čak razmišljala i da sve oprosti bivšem suprugu.

Nakon što je prva optužba i to glumice Ešli Džad osvanula u medijima, Džordžina je rekla da je smatrala da se to dogodilo mnogo pre nego što je uopšte poznavala svog tadašnjeg supruga, pa je na prvi tren pomislila da će sve izgladiti. Ali, nakon niza optužbi koje su usledile, spasa naizgled idiličnog braka, više nije bilo.

"Išla sam i na terapije. Na početku nisam mogla jer sam bila prešokirana. Osećala sam se izigrano. Nisam znala čime sam to zaslužila. Ali, onda sam sama sebi rekla. To se dogodilo, moraš to da prihvatiš i nastaviš dalje. Očigledno sam bila prenaivna", objasnila je slavna modna dizajnerka, čiji je unosan biznis propao nakon suprugovih afera.

Svoja pomešana osećanja Čepmen je opisala ovako:

"Imam nalete besa, pa trenutke zbunjenosti, a potom neverice. Onda me uhvati plač i tuga zbog moje dece. Zapitam se kakvi će biti njihovi životi jednog dana, kako će se ljudi prema njima odnositi. To je njihov otac i oni ga vole. To im ne mogu zabraniti".

Harvi i Džordžina su bili u braku deset godina, tokom kojeg su dobili i dvoje dece ćerku Indiju Prl i sina Dašijela Maksa Roberta. Međutim bračnu idilu, kako je barem izgledalo, prošle godine je uništio najveći seksualni skandal u istoriji Holivuda.

foto: profimedia

Kurir.rs/Tportal.hr/ Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir