AJNŠTAJN JE MILEVU TRETIRAO KAO ROBINJU: Pročitajte SUROVA pravila i uslove koje joj je kao muž postavljao!

Naučnik piše svojoj ženi iz Berlina, gde treba da se preseli iz Ciriha sa decom. On traži da mu pere, sprema tri obroka dnevno, da održava čistom njegovu radnu sobu i da s njim nema nikakve intimnosti.

Uslovi:

A. Ti ćeš se pobrinuti:

1. za čistoću moje odeće, rublja i posteljine

2. da redovno dobijam tri obroka u svoju sobu

3. da moja spavaća i radna soba budu čiste, a posebno da samo ja koristim svoj radni sto.

B. Odreći ćeš se svih ličnih odnosa sa mnom, sve dok nisu nužni zbog društvenih razloga. Posebno ćeš se suzdržavati od:

1. mog druženja s tobom kod kuće

2. zajedničkih putovanja.

C. U odnosu sa mnom poštovaćeš sledeća pravila:

1. od mene nećeš očekivati intimnosti niti ćeš mi prigovarati na bilo koji način

2. prestaćeš mi se obraćati ako ja to zatražim

3. napustićeš moju spavaću ili radnu sobu odmah i bez protesta ako ja to zatražim.

D. Nećeš me omalovažavati pred decom, bilo rečima, bilo ponašanjem.



Berlin, 18. jul 1914.



Ovo pismo dobitnika Nobelove nagrade objavljeno je u knjizi "Teorija tuga" Slavenke Drakulić.

- Pismo je neverovatno, obraća joj se kao sluškinji i iz njega je vidljivo da među njima nema više ničega i da on samo gleda kako da je se reši. Tada je već bio zaljubljen u svoju sestričinu Elzu i želeo je da bude s njom, a Mileva i deca bili su mu teret. Albertu je konačno krenulo, dobio je profesuru u Berlinu koju je želeo, objavio je teoriju relativiteta, postajao je sve poznatiji i sve to ga je promenilo. U tom smislu, njegovo pismo Milevi, koliko god bilo okrutno, nije bilo izuzetno za muškarca toga vremena - objasnila je autorka.

Za razliku od odnosa prema ženi, nakon razvoda se obavezao da će se brinuti o deci, pa je iznos svoje Nobelove nagrade dao na raspolaganje Milevi.

Mileva Marić preminula je 4. avgusta 1948. godine u 73. godini, u ciriškoj klinici "Eos" u koju je dospela mesec dana ranije zbog šloga. Poslednji put se ozarila kad ju je na samrti posetio sin Hans Albert. Po pravoslavnom običaju, Mileva je sahranjena na ciriškom groblju Nordhajm. U lokalnim novinama objavljena je čitulja ovog sadržaja: "Odlazi na večni počinak naša voljena majka Mileva Ajnštajn Marić. Hans-Albert i Frida Ajnštajn iz Berklija (Kalifornija) i Eduard Ajnštajn".

Velika Srpkinja: Pisala ćirilicom Milena je uvek bila ponosna na svoje srpsko poreklo. Naročito je to vidljivo u pismima koja je od 1935. do 1948. iz Ciriha razmenjivala sa svojim kumovima Đokom i Sidonijom Gajin u Novom Sadu. Mileva je pisala divnim ćiriličnim rukopisom, a ukupno 30 pisama nalazi se u knjizi dr Draga Njegovana "Dragi moji kumovi".





