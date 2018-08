RUSKA UMETNICA INA JADRANSKI UČI NAŠE STUDENTE: Srbi uvek nešto iz Rusije donesu, a moj muž je uzeo mene (FOTO)

Izložba umetničkih radova profesora Fakulteta za umetnost i dizajn univerziteta Megatrend u Beogradu otvorena je u ponedeljak u Maloj galeriji Umetničkog paviljona "Cvijeta Zuzorić" na Kalemegdanu.



Nakon studenata ove ustanove svoj rad javnosti su odlučili da prikažu i profesori.



- Ovakve prilike su uvek lepe da razmenimo zajedničke umetničke vizije i otvorimo dijalog. Nova izložba je samo nastavak uspešne saradnje sa Udruženjem likovih umetnika Srbije, koji nam je otvorio svoje prostorije. Predstavljeni su radovi koji pripadaju poljima primenjene i likovne umetnosti. Ideja je bila da se fakultet približi javnosti i da publika vidi šta je ono što mi radimo - rekao je otvarajući izložbu dekan dr Dragan Ćalović.

Dekan dr Dragan Ćalović foto: Damir Dervišagić

Među izlagačima našla se i ruska umetnica Ina Jadranski, koja je predstavila svoje kostime inspirisane našom narodnom nošnjom.

- Odmah sam se zaljubila u opanke i srpsku narodnu nošnju. Kostime koje sam izložila su iz predstave "Poslednji rok" u Beogradskom dramskom pozorištu. Kada sam upoznala glumce, počela sam da pravim skice za kostime. Za dva meseca morala sam da napravim više od trideset - kaže Ina za Kurir i dodaje da su svi njeni glumci morali da nose u predstavi opanke.

Ina je u Srbiji skoro dve decenije, a došla je zbog ljubavi.

- U Beogradu sam 18 godina, a desetak na fakultetu. Sviđaju mi se ljudi jer su otvoreni. Moj suprug je iz Beograda i ljubav me je dovela u Srbiju. On kaže da svaki Srbin koji dođe u Rusiju mora nešto da uzme, a on je uzeo sebi ženu - kroz osmeh kaže profesorka.

1 / 3 Foto: Damir Dervišagić

Izložba će biti otvorena do 10. septembra. Pored kostima, izloženi su grafike, slike i dizajn enterijera.

Kurir.rs/ Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir