REKLI SMO ZBOGOM VELIKIM LEGENDAMA U 2018. GODINI: Ove poznate ličnosti za sobom su ostavile DELA koja će Srbija zauvek pamtiti! (FOTO)

U 2018. godini rekli smo zbogom velikim imenima kako muzičke, tako i glumačke scene. Ipak, iako su nas zauvek napustili, kroz dela koja su ostavili za sobom biće upamćeni zauvek.



Sinan Sakić preminuo je usred 2018, u ranim jutarnjim satima u porodičnom stanu na Dorćolu. Pevač je izgubio bitku sa opakom bolešću na dan kada mu je trebalo biti saopšten datum transplatacije jetre.

Sahranjen je na muslimanskom groblju u rodnoj Loznici, a dženazu je služilo 6 efendija, kao i Reisul-ulema iz Beograda i hodža iz Turske.

1 / 5 Foto: Zorana Jevtić

Oliver Dragojević preminuo je godinu dana pošto mu je dijagnostifikovan kancer pluća u splitskoj bolnici u 71. godini. Iza sebe ostavio je ožalošćenu suprugu Vesnu s kojom je bio 44 godine u braku, sina Dina i blizance Damira i Davora. Uprkos dijagnozi i hemoterapijama, do poslednjeg dana pronalazio je vreme za porodicu, prijatelje i muziku.

Umor ga nije mogao zaustaviti ni da priprema jedne od svojih posednjih koncerata krajem protekle godine. Sahranjen je 1. avgusta u rodnoj Veloj Luci na Korčuli u prisustvu hiljade ljudi.

1 / 5 Foto: 24sata.hr, Denis Gaščić, Karla Rumora

Nebojša Glogovac preminuo je u 48. godini posle teške bolesti.

Voljeni glumac već na prvom pregledu saznao je da je bolest u poodmakloj fazi. Ipak, želeo je da se bori. Pomoć je potražio od čuvene doktorke u Nemačkoj, gde se podvrgnuo detaljnim analizama koje traju pet dana. Međutim, već posle trećeg saznao je zastrašujuću vest - da neće uspeti da se izleči od karcinoma pluća. Njegovim odlaskom bez oca je ostalo troje dece: Gavrilo i Milan, koje je dobio s prvom suprugom Minom, i malena Sunčica koja još nije imala ni godinu i po dana.

1 / 3 Foto: Printscreen

Ćerka Milića Vukašinovića, Maja Avdibegović, umrla je u Sarajevu u 35. godini. Iako je njena smrt bila iznenadna, roker je priznao da je vest da je ostao bez svoje jedinice odavno očekivao i bio je spreman na tragediju. On je u ekskluzivnoj ispovesti za Kurir, plačući i drhtavim glasom, rekao da se 20 godina borio da spase ćerku iz narkomanije i priča šta je zatekao u stanu u kojem je Maja preminula, kako su njegovi unuci prihvatili vest da su ostali bez majke i o mnogim drugim stvarima vezanim za tragediju.

- Obdukcioni nalazi pokazali su da se nije predozirala, već da se ugušila. Moguće da je ona na svoju ruku uzela jaču dozu lekova, zatim popila pola šolje kafe i eto... (Milić počinje da plače, prim. aut.)

1 / 5 Foto: Marija Dejanović

Predrag Ejdus preminuo je posle duže bolesti u 72. godini. Odigrao je oko 200 dramskih uloga i snimio više od 50 filmova, učestvovao je u 50 televizijskih drama i 30 tv-serija, ostvario preko 200 uloga u radio-dramama snimljenim za Radio Beograd. Završio je 14. beogradsku gimnaziju, a glumu diplomirao 1972. na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju.

Od 1985. do 1989. godine bio je predsjednik Udruženja dramskih umetnika Srbije, 1993. godine se priključuje Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Od 2000. godine je vanredni profesor glume na Akademiji umetnosti. Dobitnik je više nagrada i priznanja, a iza sebe ostavio je suprugu Milicu i dvoje dece.



Milena Dravić preminula je u Kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa u 79. godini. Tamo se nalazila na lečenju, a poslednjih dana joj je bilo loše. Lekari su sve pokušali, ali nije bilo spasa. Inače, pre dve i po godine ostala je bez supruga, glumca Dragana Nikolića, i od tada se borila sa bolešću. Jedna je od najvećih glumica koje su Srbija i Jugoslavija imali.

Često je igrala samohrane majke, seljanke, žene iz radničke klase, bila je i pionir i ekscentrična junakinja filmova Crnog talasa, a velikim delom na uspehu u karijeri duguje i romantičnim komedijama u kojima je glumila uz Ljubišu Samardžića.



Svoje poslednje dane provela daleko od budnih očiju javnosti, u tišini bolničke postelje. Kako je živela skomno, tako je provodila i najteže dane. Primala je posete samo najbližih, dok je zamolila da joj ostali ne dolaze.

1 / 5 Foto: Vladimir Šporčić

"Za moje zdravstvene probleme znali su samo moji najbliži, suprug, brat Rade i najintimniji prijatelji. Kolege iz 'Larija Tompsona' bile su uz mene, nisu hteli da skidamo predstavu s repertoara", izjavila je Milena svojevremeno i istakla da je njen suprug sa njom "prošao kroz sve faze bolesti i da je umnogome doprineo da ishod borbe bude pozitivan".

Predrag Bajčetić, poznati srpski glumac, producent, režiser i profesor glume na Fakultetu dramskih umetnosti, preminuo je u 85. godini u Beogradu. Na Fakultetu dramskih umetnosti održana je komemoracija povodom smrti čuvenog profesora, a od njega tu su se oprostili njegovi bivši studenti, kolege i prijatelji. Svojim govorom sve je rasplakao Nenad Jezdić.



"Do 18. godine nisam imao uzor. Vi ste bili moj uzor. Ako išta vredim kao čovek, to je samo vaša zasluga. Od rođenog oca nisam dobio to što ste mi vi darovali, profesore. Da li me čujete? Čujem samo jedno nečujno 'da'. Svima ste nam bili kao otac. Vi niste imali svoju decu, ali ostavljate mnogo kćeri i sinova", rekao je Jezdić, a zatim pogledao u njegovu sliku i zaplakao.



"Nastavljam dalje - praštajte mi za sve gluposti koje sam vam priredio i hvala vam za sve", poručio je Jezda.

Iz generacije u generaciju, s profesorom Bajčetićem kalili su se neki od najboljih glumaca naše scene: Svetlana Bojković, Petar Božović, Branko Milićević, Nenad Jezdić, Slobodan Beštić, Isidora Minić, Milica Mihajlović, Rastko Lupulović, Marija Vicković, Ana Franić, Sloboda Mićalović. Glumci iz njegove poslednje generacije otpevali su za svog profesora pesmu "Oj, goro". Sahranjen je na Novom groblju u Beogradu u porodičnoj grobnici.



Božidar Bole Stošić preminuo je u bolnici u Beogradu u 82. godini posle duge i teške bolesti. Karijeru dugu više od pola veka počeo je kao Bole iz bureta u dečjoj emisiji "Hiljadu zašto", a poslednji put na sceni je zaigrao u mjuziklu "Fantom iz opere" u svom Pozorištu na Terazijama.

U poslednjem intervju za Kurir otkrio je da jedino nije igrao u seriji "Bolji život", iako je bio miljenik pisca Siniše Pavića, jer njegov kolega Miodrag Petrović Čkalja nije hteo da snima s njim.



Anka Pop pronađena je mrtva u Dunavu. Rumunsko-kanadska pevačica svojim automobilom završila je u reci u jugozapadnoj Rumuniji. Domaćoj publici najpoznatija je zbog ogromnog hita koji je u duetu snimila sa Goranom Bregovićem - obrade čuvenog "Đurđevdana" pod nazivom "Ederlezi".

S Bregom se, inače, upoznala pre 10 godina kada je s njom sarađivao na njenom singlu "Ljubomorno čudovište", pa se i pojavio u njenom spotu.



Vladeta Jerotić preminuo je u Beogradu u 95. godini. Bio je srpski lekar, psihijatar, književnik, akademik. Radio je više decenija kao šef Psihoterapeutskog odeljenja bolnice "Dr Dragiša Mišović". Od 1985. kao profesor po pozivu predavao je Pastirsku psihologiju i medicinu na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu.

Njegove velike misli ostaće zabeležene, a održao je nebrojeno predavanja o ljubavi.



Milena Dapčević preminula je u Beogradu. Poznata glumica diplomirala je na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju, i ubrzo nakon diplomiranja snimila film koji je obeležio njenu karijeru - "Anikina vremena", u režiji Vladimira Pogačića (1954).

Nekadašnja zvezda socijalističkog filma i supruga proslavljenog partizanskog generala Peka Dapčevića preminula u 88. godini.



Jelena Jovanović Žigon preminula je posle kraće bolesti u 85. godini. Zauvek će biti upamćena kao prija Jelena Žike Pavlovića iz "Žikine dinastije", a velika ljubav sa Stevom Žigonom ostaće kao primer generacijama. Žigonova je bila i veliki čuvar poezije, koju je napamet mogla da govori puna tri sata, a o kraljici Simonidi sakupila je 101 pesmu. Nije ostavljala bez suza nikog kada je govorila "Majku Jugovića".

Iako snažne energije, nesalomivog duha poput Jugovićke koju je kazivala, iznenadna bolest ju je pokorila. Sahranjena je na Novom groblju u Beogradu.

foto: Dragan Kadić

