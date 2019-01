MARKO NIKOLIĆ U POSLEDNJEM INTERVJUU OTKRIO JE SVOJU ŽELJU: Nervira me što me zovu Giga Moravac! Pamtite me kao Karađorđa!

Marko Nikolić preminuo je u Beogradu 2. januara 2019. u 73. godini, a tu tužnu vest objavila njegova ćerka Mina na svom Fejsbuk profilu.

Marko Nikolić tog 22. septembra prošle godine dao je možda i poslednji intervju uredniku sportske rubrike Kurira i reporteru „Jutra sa Natašom“ na TV Prva Goranu Anđelkoviću.

Teme nisu bile filmovi i serije, već godišnjica iliti tačno četvrt veka od donošenja zakona u Jugoslavijio denominaciji nacionalne valute prema kom je milion dinara vredeo jedan dinar.

- Sine, znaš da ne dajem intervjue, ali ova tema mi se dopada – u telefonskom razgovoru nam se obratio Marko Nikolić kad smo ga podsetili da je ulogom u "Boljem životu" najbolje opisao to vreme u kojoj novčanice i sa deset nula nisu vredele maltene ništa.

Tri dana kasnije našli smo se u dogovoreno vreme na dogovorenom mestu. Tačno u pet do osam Marko je bio u parku kod Stare Hercegovine.

- E, hvala vam što me ne oslavljate sa Giga Moravac. Nervira me što me zovu tako, kao da mi je to jedina uloga u životu – obratio nam se Nikolić prilikom rukovnja.

A čekajući na trominutno uživo uključenje kod Nataše Miljković u jutarnji program Marku smo poklonili gomilu starih jugoslovenskih dinara.

- Evo ga i Karađorđe na novčanici od pet miliona dinara. Glumio sam njegov lik. E po njemu bih voleo da me pamte, a ne samo po Gigi Moravcu – u svom stilu nam se obratio legendarni glumac, koji je mesec dana kasnije proslavio svoj 72, ispostavilo se i poslednji rođendan.

