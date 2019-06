POČELA JE 14. FOTOSOFIA U ZAGREBU: Poznati fotograf radio je sa SVETSKIM FACAMA, a sad je podelio svoje iskustvo!

Počela je sa radom 14. Fotosofia u Zagrebu, pod palicom čuvenog fotografa Damira Hojke.

Prvog dana održao je predavanje Serž Leblon, poznati belgijski modni i selebrti fotograf, sa dvadesetogodišnjim isustvom rada po Njujorku, Parizu i Londonu.

On je podelio svoje iskustvo i pokazao svoje najuspešnije fotografije, na kojima je pokazao kako je raditi sa svetskim zvezdama Majklom Kitonom, Džulijan Mur, Danijelom Redklifom, Šarlot Gajzbur... On je objasnio kako je raditi za nezavisne medije kao sto je "The Face", ili "Vogue", a kako za velike modne brendove, kao što su "Sony" i "Kate spade".

Na Fotosofiji učestvuje 15 mladih fotografa iz celog regiona.

Kurir.rs, Foto: Fotosofia

