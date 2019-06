SLOBODA MIĆALOVIĆ PROGOVORILA O NASILJU NAD ŽENAMA: Životinja nikad neće udariti na SLABIJU, samo ČOVEK može da digne ruku na nekog ko je NEMOĆAN!

Sloboda Mićalović će se oprobati u ulozi opasne inspektorke u seriji "Ubice mog oca", a tim povodom je progovorila o nasilju, posebno porodičnom nasilju, koje će ujedno biti tema kojom će se baviti njen lik u seriji.

Svoju novu ulogu je doživela kao zahtevnu i odgovornu, a kaže da joj je potrebno mnogo pripreme da bi je izvela najbolje moguće.

foto: Marina Lopičić

"Bavimo jednom vrlo nezgodnom temom, a to je silovanje. Ona je major inspektor, apsolutno zadužena za te krvne delikte, a pre svega je psiholog. To su vrlo kompleksne ličnosti sa kojima vi morate da govorite. Nezgodno mi je nekako, stalno biram reči pa zamuckujem, jer je vrlo nezahvalno... Mi se bavimo ovim sa filmske strane gledano, ali puno istine ima u tome. I kada neko preživi tako stravičnu traumu, vi morate znati kako da mu priđete, jer kažu po statistici da takve žene uglavnom nisu baš rade da sarađuju - iz prirodnih razloga - i treba im se nekako približiti i ohrabriti ih da progovore, zato što bi time možda sprečili da se desi nekoj drugoj ženi, tako stravična nesreća. A, s druge strane, da bi moglo njoj samoj da se pomogne", rekla je Sloboda.



Mnogi joj pomažu da se izbori sa visokim zadatkom, na čemu je ona veoma zahvalna.

"Imam puno prijatelja koji rade u policiji, pa sam sa njima pričala. Zatim sam pričala sa prijateljem koji je psihoterapeut, radi u vojsci, zatim sa Natašom Drakulić, ali ono što jako priželjkujem, a što će se desiti uskoro, to je jedna gospođa koja je major inspektor za seksualne delikte i radujem se da se sretnem s njom, da mi ona to približi. Treba mi momenat da mi objasni kako se tim ženama prilazi, kako se razgovara sa tim ženama koje su zaista žestoko povređene", objašnjava Sloboda Mićalović.

Prisetila se i uspomena na žrtve nasilja sa kojima se susrela i rekla šta misli o nasilnicima.

foto: Marina Lopičić

"Nikako nisam mogla da se otrgnem tom jednom te istom osećanju, jednoj te istoj reči koja mi se vrtela u glavi, a to je "kukavica"! Ne ta žena, nego taj čovek. Kukavica! Jer, nigde u prirodi ni jedna životinja neće udariti na slabiju. Jedino čovek udara slabijeg od sebe. I to je ono što je mnogo strašno. Ali, čini mi se da se u Srbiji polako podiže ta svest, da se malo više priča o nasiljima u porodici, što smatram da je jako važno. Radila sam neke humanitarne stvari za Sigurnu kuću i tu sam se naslušala svakakvih priča i mislim da su te žene, koje su uspele i želele da progovore na tu temu, toliko hrabre i toliko jake... To su ozbiljni heroji! Ozbiljni heroji koji su zaštitili time svoju decu"

Ne želi da se govori samo o nasilju nad ženama jer je dobro svesna činjenice da i muškarci trpe nasilje.

"Nikada nisam od onih žena koje misle da je samo jedna strana kriva. I žene znaju da budu jako agresivne. Čak sam upoznala ljude, muškarce, koji su trpeli nasilje sa ženske strane. To je neprirodno, ali je tako. Žena ima više, pa samim tim brže dolazi do svesti. Ali, svaki vid nasilja je stravičan. Mislim da smo već toliko civilizovani da može da se, ako nešto ne ide, prekine kako Bog zapoveda, a ne da se ubijamo", kaže Mićalovićeva.

foto: Printscreen/Instagram

Na komentare da žena provocira izgledom, te da je seksualno nasilje opravdano, iskazala je jasan stav.

"To je tema kojom se ja bavim u seriji, a to je osuda okoline, gde se iza svega krije strah, nemoć, mentalitet - "ipak si ti obukla prekratku suknju, pa te je on video", "ipak si ti njega pustila u svoju kuću", "kako si mogla da ga pustiš kad ga ne poznaješ?" i tako dalje. To uopšte nije važno! Važno je šta se desi, a šta je bilo i da li je bilo - to je druga priča. To su pogrešni i primitivni pogledi na stvari. E, sad, primitivni, sa jedne strane gledano. Sa druge strane, psiholozi pokušavaju da objasne... To je strah, gde ćete vi pre da se odbranite time, sebi da kažete, "to se meni nikada neće desiti", jer, zaboga, ja nikada neću vrteti repom pa me nikad... Ali, to nije tačno. Tu ne postoji pravilo! Ljudi koji to rade uglavnom su psihijatrijski slučajevi. Nijedan normalan čovek neće to da radi", zaključuje Sloboda.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/Telegraf/Foto: Marina Lopičić

Kurir