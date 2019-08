MAJLI PROGOVORILA O RAZVODU I SVI SU U ČUDU: Udala sam se za muškarca, ali ja NISAM ZA TO! Još uvek VOLIM ŽENE

Vest da su se razišli pevačica Majli Sajrus i zvezda filmova "Igre gladi" Lijam Hemsvort munjevitom brzinom obišla je svet, pogotovo kada je objavljeno da je Majli odlučila da okonča njihov brak zbog druge žene.

Pevačica i njen suprug rastali su se nakon manje od godinu dana od romantičnog venčanja u decembru prošle godine. Bili su u vezi punih 10 godina.

Nedugo nakon što je objavljeno da se razilaze, Majli je objavljivala fotografije na Instagramu sa svojom prijateljicom Kejtlin Karter, koja se takođe nedavno razvela od svog supruga, sina Kejtlin Džener, Brodija Dženera, prenosi "Miror".

Ona je odlučila da se putem Instagrama obrati svojim fanovima, postavila je fotografije na kojima pozira na vrhu planine.

"Nemojte da se borite protiv evolucije, jer nikada nećete pobediti. I planina na kojoj stojim, koja je nekada bila pod vodom, bila je povezana sa Afrikom, promena je neizbežna", napisala je ona, te dodala:

"Dolomiti nisu stvoreni preko noći. Milioni godina su bili potrebni da nastane ova veličanstvena lepota. Otac mi je uvek govorio: 'Priroda nikad ne žuri, ali uvek dolazi na vreme"... Ispuni mi srce mirom i nadom saznanje da je to istina. Učili su me da poštujem planetu i njen proces i nastaviću to da radim".

Portparol slavne pevačice potvrdio je juče da su se Majli i Hemsvort razišli.

"Neprestano razvijajući se kao partneri i pojedinci, odlučili su da je to najbolje što se svako fokusira na sebe i svoju karijeru. Oni i dalje ostaju posvećeni roditelji svim svojim životinjama koje dele", naveo je portparol, te zamolio sve da poštuju njihovu privatnost.

Majli je snimljena kako razmenjuje nežnosti sa Kejtlin Karter tokom odmora na jezeru Komo.

Nedavno je Malji govorila o svojoj seksualnosti, te priznala da je žene i dalje privlače.

"Mislim da su ljudi zbunjeni zbog toga što otvoreno kažem da me privlače žene, a u heteroseksualnom sam braku. Ali naša veza je jedinstvena", rekla je Majli nedavno.

"Da li ljudi zaista misle da sedim kući i nosim je**nu kecelju?Ja sam u heteroseksualnoj vezi, ali me i dalje privlače žene... Definitivno se ne uklapam u stereotipnu ulogu žene. Ne volim ni tu reč", zaključila je Majli.

