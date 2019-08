KURIR NA GROBU SLAVNOG SCENARISTE U MANASTIRU RAJINOVAC: Patrijarh ispunio poslednju želju Gordana Mihića

Gordan Mihić, dramski pisac i scenarista koji je preminuo u nedelju ujutru, sahranjen je na groblju koje se nalazi u sklopu manastira Rajinovac u Begaljici, gde počiva nekoliko monahinja i ktitora koji su pomogli ovoj svetinji.

foto: Zorana Jevtić

Poštujući Mihićevu želju, supruga Vera Čukić i ćerka Ivana Mihić na večni počinak ispratile su ga u krugu najbližih, a javnost je o njegovoj smrti obaveštena tek u ponedeljak uveče.

foto: Zorana Jevtić

Ekipa Kurira juče je posetila grob slavnog scenariste, koji se nalazi na jednom uzvišenju u neposrednoj blizini manastira. Nekoliko buketa cveća i zapaljene sveće bilo je sve što smo tamo zatekli. Radnica u obližnjoj crkvenoj prodavnici objasnila nam je da su Mihići često dolazili u tu svetinju i da njima nije čudno što je baš tu sahranjen.

foto: Zorana Jevtić

- Da li je on izrazio želju da baš ovde počiva, ne znam, to morate pitati njegovu suprugu ili ćerku. Ono što znam jeste da su njih troje ovde stalno dolazili godinama - rekla nam je ona.

foto: Zorana Jevtić

Verski analitičar Draško Đenović ističe za Kurir da je Mihić ispravno postupio što je izrazio želju da se sahrani na manastirskom groblju, pre nego da bude pokopan u Aleji.

foto: Printscreen

- Gordan Mihić je zadužio Srpsku pravoslavnu crkvu. Uradio je velike stvari za crkvu kad je pokopan u porti manastira. Nije on tražio Studenicu ili Manasiju, gde nema mesta. Mnogo je bolje sahranjivati se na crkvenom groblju, nego u Aleji, gde se sahranjuju tri ili četiri osobe koja nemaju veze jedna s drugom. Ne shvatam ljude koji tamo žele da budu sahranjeni. Danas- sutra, kad porodica želi da bude ponovo na okupu, neće moći da budu zajedno sahranjeni - priča on i dodaje da je vrlo dobro to što je Gordan sahranjen u prisustvu najbližih.

foto: Zorana Jevtić

- Lepo je što su to uradili u krugu porodice. Smrt je intimna stvar. Rađamo se sami, a i umiremo. Svaki vernik može da zatraži da bude sahranjen na manastirskom groblju. Uglavnom se tamo sahranjuju ktitori crkve. Porodica je zamolila da bude sahranjen jer je to bila njegova želja. Patrijarh Irinej mu je izašao u susret.



(Ivan Ercegovčević - Ljubomir Radanov/ foto: Zorana Jevtić)

Kurir