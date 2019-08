RADOŠ BAJIĆ O ŠIFRI DESPOT I NOVOJ SERIJI PREŽIVETI BEOGRAD: Posle dede, nema više uloga za mene! Otvorio sam poslednju stranicu karijere!

Poslednja epizoda serije "Šifra Despot" Radoša Bajića prikazana je sinoć, a njen autor za Kurir govori o impresijama povodom završetka emitovanja, kao i o novim projektima koji se uveliko kuvaju u saradnji sa televizijom Pink.



"Šifra Despot" bila je ogroman produkcioni zahvat "Kontrast studija" i TV Pink, snimana na mnogobrojnim autentičnim lokacijama sa više od 150 glumaca, iz sedmice u sedmicu osvajala je milionsku TV publiku. U ovoj elegičnoj komediji sa dramskim elementima igrali su neki od najvećih velikana filmske i televizijske umetnosti, a među njima su Miša Janketić i Predrag Ejdus, kao i Igor Pervić, koji su, nažalost, ostvarili svoje poslednje uloge u karijeri", ističe Bajić, koji je seriju realizovao u saradnji sa rediteljima Dejanom Zečevićem, Đorđem Stanimirovićem i Jelenom Bajić-Jočić.

"Što se tiče kraja serije i poruke koju sam želeo da pošaljem, ona se završava veoma metaforično i reklo bi se opominjujuće. Despot odlazi u svet sa svojom novom devojkom, koju igra Marija Petronijević, ne previše daleko, ali ni Malta nije blizu. Jasna je poruka koju sam hteo da pošaljem. Probao je stotinu stvari u pokušaju da ovde pusti korenje, da uspe, da se sretne sa svojom budućnošću, i - nije uspeo. Potražiće sreću u belom svetu poput hiljade mladih koji svakodnevno napuštaju Srbiju. Kao umetnik koji se ne miri sa tom činjenicom, kao čovek koje je veoma dešperatan i nesrećan zbog te surove istine, hteo sam da ukažem na tu okolnost, koja će, ako nešto ne preduzmemo u bliskoj budućnosti, da nam se obije u glavu", kazao je Radoš.



On ističe da je ponosan na Đorđa Markovića, koji je odigrao glavnog junaka.

"Đorđe je izneo ogroman teret i zaslužuje svaku pohvalu. To je bio ubitačno težak i naporan posao, jer su nam ambicije bile mnogo veće od mogućnosti i produkcijskih uslova. On nije glumac koji se dodvorava publici, već je igrao iz ubeđenja i iz svoje emocije koja je verodostojna i verujem da njegovo vreme tek dolazi."

foto: Dragana Udovičić

Bajić trenutno u saradnji sa Željkom Mitrovićem radi na seriji "Preživeti Beograd". Ovoga puta, Radoš prepušta režiju i pisanje scenarija drugima, a za glavne junake je izabrao mahom debitante i mlade glumce.



"Radi se o dobro osmišljenom proizvodu koji je apsolutno autentičan i koji nema uzore. "Preživeti Beograd" napisao je sjajni scenarista Đorđe Milosavljević, kod koga sam prepoznao da su mu sfere interesovanja slične mojima, jer i on piše na osloncu naše, autentično srpske nacionalne kulture i ne robuje kvaziuzorima iz sveta. Režiju potpisuje mladi, talentovani reditelj Đorđe Stanimirović, koji je veoma dobro i nadahnuto režirao desetak epizoda "Despota"", objašnjava Radoš i dodaje:

"Priča prati četiri devojke iz različitih krajeva Srbije, koje sa svojim snovima dolaze u Beograd da studiraju. Osvajaju i preživljavaju Beograd. Koliko istine, koliko normalnosti, autentičnosti i iskrenosti. Koliko nas ima koji smo to doživeli, koji smo se u potrazi za sanjanim životom popeli uz Balkansku ulicu? Veoma mnogo."

foto: promo

Za Bajića, kako kaže, ova serija je posebno značajna.



"Prvi put igram čistog dedu koji ispraća iz šumadijskog sela Zabojnica unuku u Beograd. Dakle, otvorena je poslednja stranica moje glumačke karijere. Posle dede neće više biti uloga koje ću moći da igram..."

Poslednja epizoda MAESTRALNI ĐORĐE foto: promo Bajić ističe da je ponosan na Đorđa Markovića, koji je odigrao glavnog junaka.

- Đorđe je izneo ogroman teret i zaslužuje svaku pohvalu. To je bio ubitačno težak i naporan posao, jer su nam ambicije bile mnogo veće od mogućnosti i produkcijskih uslova. On nije glumac koji se dodvorava publici, već je igrao iz ubeđenja i iz svoje emocije koja je verodostojna i verujem da njegovo vreme tek dolazi.

Kurir.rs/Mona Cukić Foto: Dragana Udovičić

Kurir