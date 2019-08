ZNATE JE IZ PORODIČNOG BLAGA! Bila je Listerova ćerka: Posle toga odustala je od glume i u potpunosti se povukla! Evo kako SADA IZGLEDA! (FOTO)

Ćerku famoznog Janka Jankovića Listera (Branko Cvejić) u "Porodičnom blagu" glumila je Anika Milićević, sada Grujić. Danas, ona izgleda potpuno drugačije, a posle ove serije odustala je od glume i u potpunosti se povukla iz tog sveta.

"Oduvek sam maštala da budem glumica. Spontano je to došlo. Niko se u porodici nije bavio glumom. Moja nana mi je pred smrt rekla: 'Lepo što se baviš ovim poslom', iako joj nije bilo drago dok sam to studirala", rekla je svojevremeno Anika, koja je glumu završila u Prištini.

"Taman je karijera krenula uzlazom putanjom. Krenula sam da radim sve više i više i onda je sve to odjednom prekinuto. Bila sam mlada i hrabra i išla na nekoliko mesta. Predstavila se i rekla da volim da radim to što sam završila, ali silom prilika to je prekinuto. Dobila sam šansu da igram u Ateljeu 212. To je bilo predivno iskustvo. Igrala sam u dve predstave, ali sam izašla iz toga. Nešto me je vuklo da se vratim na Kosovo", ispričala je ona.

Prema njenim rečima, odustala je od karijere u velikom gradu.

"Bilo mi je teško da živim na relaciji Beograd - Lipljan i odlučila da se vratim ovde, gde sam upoznala sadašnjeg supruga. Tu smo se i venčali. To je sudbina", istakla je Anika, koja ima i sina od 13 godina.

foto: Youtube screenshot

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Youtube screenshot

Kurir