NAPRAVILA JE FRIZURU KOJU JE NOSILA 1998. GODINE: Niko ne može da veruje da glumica danas ima 53 godine! Izgleda ODLIČNO, kao da je za nju vreme STALO (FOTO)

Glumici Hale Beri (53) godine ne mogu ništa, pa i u šestoj deceniji mami uzdahe muškaraca širom sveta. Ona od 90-ih godina prošlog veka važi za jednu od najlepših žena u Holivudu.

To ni ne čudi s obzirom na to da se od tada skoro uopšte nije promenila, što je dokazala ponovljenom frizurom koju je prvi put predstavila na premijeri filma "Why Do Fools Fall In Love" 1998. godine. Reč je nizu ribljih kostiju koje su na vrhovima stilizovane u tzv. pužiće.

Juče je na svojem Instagram profilu objavila fotku na kojoj ju je rekreirala, ali je umesto pužića vrhove skupila u punđu.

Kurir.rs/Foto: Profimedia

Kurir