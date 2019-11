DEVEDESETIH JE BIO NAJPOPULARNIJI REPER NA MUZIČKOJ SCENI: Iza slave se krila velika TUGA i POROCI, a sigurne smrti ga je spasao ELTON DŽON (FOTO)

Biografija repera Eminema (47) pod nazivom 'Not Afraid: The Evolution of Eminem' ovog utorka je ugledala svetlost dana, a u njoj se kriju do sada nepoznate stvari iz života muzičara.

Reper je veliku slavu stekao devedesetih godina prošlog veka, ali ona mu je u jednom trenutku 'udarila u glavu'. Dnevno je uzimao po trideset analgetika, jednom je bio blizu smrti, ali mu je pomogao pevač Elton Džon (72).

- Slava me udarila kao cigla - rekao je Eminem koji je rredovno išao na žurke, konzumirao alkohol i razne droge, nosio napunjeno oružje sa sobom, tukao se i bio nekoliko puta na sudu...

Te kritične 2007. godine je uzeo, piše u knjizi, četiri kesice heroina. Lekari su mu rekli da je došao dva sata kasnije, umro bi.

- Bilo je dana kad sam samo ležao u krevetu, gutao tablete i plakao. Trebale su mi tablete u telu kako bih se osećao normalno, ali mi je bilo samo još gore. Bio je to začaran krug - ispričao je Eminem.

Ipak, nije mu ni taj trenutak bio prekretnica da prestane s drogom, pa je imao još kriznih trenutaka pre nego što je potražio pomoć kod Eltona. On mu je pomogao da prestane da konzumira opojna sredstva.

- Elton Džon mu je bio savršen mentor. Nedeljno mu je javljao kako napreduje i postali su vrlo bliski - piše Entoni Boza u biografiji.

Pre Eltona, ko god je pokušao da pomogne Eminemu, on ga je oterao. Nije hteo da prihvati da ima problem.

