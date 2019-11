HOLIVUDSKI ZAVODNIK SE ZALJUBIO NA PRVI POGLED U KONOBARICU! U braku su već 14 godina, a sada su se pojavili zajedno i svet je u ŠOKU! Svi gledaju u njen STOMAK (FOTO)

Glumac Met Dejmon (49) pojavio se sa suprugom Luzijanom Baroso na premijeri filma "Ford v Ferrari" u Los Anđelesu. Iako su bili elegantno obučeni, Met u crnom odelu, a Luizijana u svetlucavoj crvenoj haljini, svi su gledali u Argentinkin stomačić.

Da li je trudna peti put, ili je za malo veći stomak kriva loša hrana, ili možda nadutost, za sada je nepoznato.

Inače, par se upoznao u jednom baru gde je Luzijana radila kao konobarica. Met Dejmon je jednom prilikom izjavio da se u nju zaljubio na prvi pogled.

"Bukvalno sam ostao bez teksta kada sam je ugledao u velikoj gužvi. Da se to nije dogodilo, ne znam kako bismo se sreli u životu".

Par se venčao 2005. godine i imaju ćerke Izabelu, Điu i Stelu, a Luizijana ima ćerku i iz prvog braka.



Met je otkrio i recept njihovog srećnog braka:

"Luzijana i ja imamo jedno pravilo“dve nedelje”. To znači da ni pod kojim uslovima, bez obzira na to koliko obaveza imamo, ne dozvoljavamao da duže od 14 dana budemo razdvojeni. Čvrsto verujem da nam to spasava brak".

