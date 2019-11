SPREMITE SE ZA SPEKTAKL: O čemu to pričaju muzičke zvezde u klipovima koji kruže internetom?

“To je pravo malo čudo!”

“Genijalno, genijalno, genijalno!”

“Lepo je što objedinjuje region”

Ovo su samo neke od stvari koje su regionalne muzičke zvezde izjavile u video klipovima koji ovih dana kruže internetom. Od Lepe Brene, Jelene Rozge, Senide, preko Đuleta Van Goga, Nine Badrić, Sare Jo, do Slađane Milošević, Magnifica, Marka Louisa, Bube i Džale, Cobija i mnogih drugih muzičara iz zemalja regiona – svi do jednog imaju samo lepe reči za manifestaciju koja je ujedinila region.

Reč je, očigledno, o MAC-u, događaju godine u muzičkom svetu, a najnoviji video klipovi najavljuju sledeći Music Awards Ceremony, koji će biti održan 2020.

Još uvek nije otkriven datum ceremonije, ali znamo da je prethodna održana krajem januara, i da je produkcijski bila najkompleksniji muzički događaj ikada održan u ovom delu Evrope. Šest televizija sa nacionalnom frekvencijom iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Crne Gore prenosilo je spektakl. MAC je uživo pratilo oko 4 miliona gledalaca pred malim ekranima, kao i još 15.000 ljudi na licu mesta u Štark Areni. Nastupili su Stjepan Hauser, Marija Šerifović, Toni Cetinski, Massimo Savić, Jelena Rozga, Željko Joksimović, Van Gog, Bajaga, Sergej Ćetković, Letu štuke, Petar Grašo, Emina Jahović, Viva Vox, Lollobrigida, Plavi orkestar, Rasta, Aca Lukas, Tonči Huljić, Nataša Bekvalac, Karolina Gočeva i Jelena Karleuša, a dodeljeno je 26 MAC priznanja kojima su obuhvaćeni svi muzički žanrovi.

Glavna osobenost MAC-a je što “spaja nespojivo”, pa tako i ovoga puta sigurno možemo očekivati da će se na ceremoniji čuti kako zvuci pop muzike, tako i roka, hip-hopa, narodne muzike. Sudeći po izvođačima koji najavljuju sledeći MAC reklo bi se da će ceremonija biti na najvišem mogućem nivou, a koje će tačno regionalne zvezde nastupiti na MAC-u 2020 ostaje nam da vidimo…

