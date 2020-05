POTPISALI PREDBRAČNE UGOVORE: Evo na šta su se odlučile svetske zvezde! Ona će za svaki porođaj dobiti PET MILIONA

Svetska šou-biz scena i te kako zna da privuče pažnju javnosti, tako su sada u prvi plan došli predbračni ugovori brojnih zvezda. Velike zvezde odlučile su da potpišu predbračne ugovore kojima bi osigurali svoju "ljubav", mnogi su imali bizarne zahteve.

Bijonske i Džej Zi

Oni su bili par godinama pre nego su se odlučili na brak, no kad je do toga napokon došlo, ipak su odlučili neke stvari staviti na papir.

Njime se super bogati reper obvezao da će uplatiti po pet miliona dolara supruzi za svaki porođaj, a u slučaju razvoda ona će dobiti po milion dolara za svaku godinu dana braka. Ipak, nejasno je hoće li joj nakon rođenih blizanaca možda uplatiti 10 miliona?

Nikol Kidman i Kejt Urban

Super zahtevna australijska glumica odlučila se osigurati da će njen suprug ostati na "pravom putu". Njoj očito nije bilo toliko do novca, već do sigurnosti da se on neće više drogirati, a ako on bude konzumirao narkotike - odmah će poništiti brak.

Ben Aflek i Dženifer Lopez

Navodno jako zaljubljeni, iako nisu dogurali do braka, došli su do statusa verenika. To u Holivudu znači samo jednu stvar - uspeli su napraviti predbračni ugovor. Dženifer, koja je očigledno bila ljubomorna, tražila je od Bena da potpiše kako će u slučaju prevare pola njegove imovine pripasti njoj.

Benov je zahtev bioi pak drugačiji - on je tražio da se njegova buduća supruga pravno obaveže na intimne odnose, najmanje četiri puta nedeljno. Iako su prekinuli nakon dve godine neposredno pre venčanja i te iste zahteve nisu ispunjavali, navodno su nakon prekida oboje patili jedno za drugim.

Kim Kardašijan i Kanje Vest

Dođe li do razvoda ovog slavnog para, Kanje će Kim morati isplatiti punih 10 miliona dolara, ali i ostaviti joj porodičnu vilu u kojoj žive, kao i sve poklone koje je od njega dobila, od kojih su neki neverovatno vredni.

Sa druge strane, ona razvodom ne bi morala deliti sa njim ono što je zaradila zahvaljujući svom rijaliti šou.

