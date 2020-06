STVARNO NE ZNAM ŠTA MUŠKARCI HOĆE! Zinaida Dedakin progovorila o odnosima, a svi su se zamislili zbog njenih reči!

Glumica Zinaida Dedakin pričala je o muško-ženskim odnosima i koliko su zapravo muškarci i žene drugačiji ili slični.

Glumica je oduševila je sve u studiju svojom tezom.

"Ja stvarno ne znam šta oni (muškarci) hoće, misle, ali ono što sam shvatila, da ne pričam o ženama i muškarcima, svi smo posebni, ali kada je moj slučaj u pitanju, to je taj kukavni ego, on je potreban kada prelazimo ulicu, za te neke stvari, ali napraviti dogovor sa egom. Da kaže druga strana "Dobar dan, ja sam partner ove divote", to kad se napravi dogovor, onda te ljubavi imaju dobar most", rekla je Zinaida, pa se osvrnula na to koliko je teško kad iz nekog razloga ostanete bez partnera, ali i divno:

"Teško je bre, to je rupa ovolika! Svuda! Divno je da nam se dogodi pustoš u duši jer jedini prostor gde orhideja može da nikne jeste tamo gde se pokosi pustoš samo takva."

