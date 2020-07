JUNAK FILMA O TOMI JE VELIKI DRAGAN NIKOLIĆ! Pevač se smejao, a posle i plakao kada mu je Gaga zapevao!

Dragan Bjelogrlić i Željko Joksimović privode kraju pripreme za početak snimanja filma o životu legendarnog Tome Zdravkovića, a kako Kurir saznaje, jedan od junaka ove priče biće i Dragan Nikolić.

foto: Kurir

Legendarni pevač i slavni glumac bili su drugari iz kafane. Toma je voleo da dolazi u bife Ateljea 212, gde je Gaga provodio dane i noći. Nikolić nikad nije bio neki pevač, ali njegove interpretacije nikog nisu ostavile ravnodušnim. Pevao je i Tomi. Režiser filma "Kad budem mrtav i beo" Žika Pavlović je na vašaru u Svilajncu mislio da se Gaga zeza, kada je, kao Džimi Barka, onako otpevao "Pred svaki izlazak u grad...". Toma Zdravković se smejao, a posle plakao, kada mu je Gaga jednom otpevao njegovu pesmu "Umoran sam od života".

foto: Damir Dervišagić

Slavnom glumcu pevanje je pomoglo da upiše akademiju. - Pričao je da je glumu upisao kao srednjoškolac i da su ga na prijemnom ispitu pitali da li zna da peva. On se popeo na sto i otpevao Čelentanovu "24.000 baći". Posle su mu rekli da je to prevagnulo da ga prime na Akademiju. "Ako ovaj ludak ima hrabrosti da kaže da zna da peva, od njega će postati glumac", bio je stav komisije, koji će kasnije usrećiti milione... - zapisao je književnik i novinar Branko Rosić u sećanju na svog kuma.

foto: Dragana Udovičić, printscreen youtube

Producenti još kriju ko će igrati Dragana Nikolića. Scenario za biografsku dramu bio je gotov još početkom godine i od tada traju pripreme, kao i kasting za glavne uloge. Ceo proces bio je usporen zbog pandemije koronavirusa, a pre nekoliko nedelja, ekipa filma se ponovo okupila i počela s radom. U najužem izboru za glavnu ulogu Tome Zdravkovića je Milan Marić, dok će pevačevog menadžera igrati Andrija Kuzmanović. Bjelogrlić je s Andrijom već sarađivao na projektima "Montevideo, bog te video" i "Senke nad Balkanom", pa ne čudi njegov izbor.

Glumac nam je već ranije kratko potvrdio da igra u filmu, a Marić je prošle nedelje, gostujući na Kurir TV, rekao da o tome može da priča kad počne snimanje. - Nisam spreman za ulogu Tome. Ukoliko ja budem izbor reditelja, čeka me fizička i glumačka transformacija. Toma je bio legenda za života i ostao mu je taj status do dana današnjeg. Svi volimo da dignemo ruke u kafani uz njegove pesme. Svi imamo viziju kako bi trebalo da izgleda film o Tomi i ko bi to trebalo da igra. Uglavnom se oslanjam na scenario i trudim se da tog junaka pronađem u sebi - objasnio je mladi glumac voditeljki emisije "Sceniranje" Vanji Camović.

foto: Damir Dervišagić

Film "Toma" nastao je po scenariju Nikole Pejakovića, a podržali su ga Filmski centar Srbije i "Telekom". Producenti ovog ostvarenja su "Kobra film" i "Minakord". Do zaključenja broja nismo uspeli da dobijemo komentar Dragana Bjelogrlića, koji nije odgovarao na naše pozive i poruke.

