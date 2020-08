SERVANTES JE SVOJE NAJBOLJE DELO DON KIHOT NAPISAO U ULCINJU: Dokaz jedan detalj, a evo šta kaže sin BATE ŽIVOJINOVIĆA!

Legenda srpskog i jugoslovenskog filma Velimir Bata Živojinović letovao je svake godine u Ulcinju, a trenutno tamo boravi njegov sin Miljko. Posle mnogo godina vratio se u ovaj grad u Crnoj Gori i otkrio da je na mestu gde je proveo detinjstvo navodno nastalo i delo "Don Kihot".

- Ako je Dubrovnik grad moje mladosti, onda je Ulcinj, zasigurno, grad mog detinjstva. Legenda kaže da je Migel de Servantes tu proveo nekoliko godina u zarobljeništvu sa svojim bratom i da je u starom delu grada čak napisao (bez jedne ruke, koja mu je amputirana) svoje najbolje delo "Don Kihota". U prilog tome govori i činjenica da se glavni ženski lik u romanu zove Dulčinea, što je tipično ulcinjsko ime - kaže Miljko.

foto: Privatna Arhiva

Stara tvrđava je danas renovirana po najrigoroznijim merilima i predstavlja autentičan ambijent, u kojem je čak navodno sačuvan i kamen na kome su se prodavali robovi (a među njima, kažu, i Servantes). Miljko se ponovo vratio na mesto gde je provodio letovanja. - Odseli smo u tvrđavi, u hotelu "Pirat" sa osam soba, koji su ljubazni vlasnici otvorili samo za nas. Plažu ispod hotela drži Francuz koji se ovde preselio! Hotel sa ovakvim jedinstvenim pogledom, izvanrednom uslugom, najmodernijim enterijerom, savršeno uklopljenim u srednjovekovnu tvrđavu, i ljubaznim osobljem retko se sreće čak i u Francuskoj - oduševljen je Živojinović. Naslednik čuvenog Valtera živi u Parizu, ali naglašava da nigde nema takve lepote. - Mislio sam da sam već doživeo najlepši zalazak sunca ovog leta, u Cavtatu, ali ga ovdašnji nadmašuje. Velika plaža duž svojih 13 km je potpuno prazna, što nam je omogućilo neočekivanu i nezasluženu privilegiju da uživamo sami u ovoj prirodnoj lepoti. Ada Bojana i dalje ima izvanredne restorane - zaključuje Miljko Živojinović.

foto: Dragana Udovičić, Aleksandar Jovanović Cile

On bi do kraja godine trebalo da poseti i Beograd. Posmrtni ostaci njegovog oca i velikana domaćeg glumišta Velimira Bate Živojinovića treba da budu preneti u glumčevu rodnu Koraćicu, gde počiva njegova supruga Lula. - Trebalo je to da se uradi istog dana kad je održan šestomesečni pomen našoj majci, ali ćemo sprovesti čim se steknu uslovi, da možemo sestra Jelena i ja da prisustvujemo - izjavio je svojevremeno Živojinović za Kurir. Lula i Bata živeli su u ljubavi više od pola veka. Oni su bili veoma vezani za Koraćicu, gde su imali porodičnu kuću, a još nema informacija kad će se glumcu odužiti rodno mesto i da li će dobiti makar ulicu.

Šta kaže struka: Nema dokaza da je Servantes boravio u Crnoj Gori Uprkos legendi koji je čuo Miljko Živojinović, ne postoji dokazi da je Servantes boravio u Ulcinju. On jeste nekoliko godina bio u zarobljeništvu na Mediteranu, kao i cela njegova porodica, a tamo je mogla da se rodi ideja o romanu. Prvi deo romana "Bistri vitez Don Kihot od Manče" objavljen je 16. januara 1605, a drugi je publikovan 1615, godinu dana pre njegove smrti.

Kurir/ Foto: Arhiva

Kurir