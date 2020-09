ROBIJU VILIJAMSU ŽENA RADI ČUDNU STVAR: Tera me da budem TEMELJNA! Sve je počelo kada je saznao OVO od doktora!

Supruga Robija Vilijamsa Ajda Fild otkrila je da mora da mu brije zadnjicu.

Ajda (41) je na sebe preuzela ovaj zadatak jer tako nalažu "supružničke dužnosti" i sve je impresionirala koliko je posvećena tome.

"Vidiš šta me tera da radim. Prvo ga brijem u kadi, ali koristim i vosak. Tera me da to radim što temeljnije, što je prilično tragično. Odlučila sam da to učinim kao supruga, ali sve je vrlo živopisno. Robi ima neverovatno dlakava leđa i tera me da skidam sve dlake s njegove pozadine", rekla je ona.

Robi (46) kaže da su mu lekari rekli da ima testosteron čoveka starog 99 godina, što je dovelo do toga da mora da uzima hormone. Par, koji je očigledno u vrlo stabilnoj vezi, zajedno je od 2006. godine. Međutim, Robi je nedavno priznao da je nekoliko puta ostavljao svoju ženu pre nego što su se venčali.

Insistirao je na tome da ne želi da bude vezan ili da ima decu, pa je svoju lepšu polovinu napuštao koristeći "sumnjive" metode. Ali Ajda je bila previše "zaljubljena" u Robija i nije želela da tako lako odustane od njihove veze, a sada je zavšila brijući mu pozadinu.

