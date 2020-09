ŠOK! MODRO ISPOD OKA: Ovako izgleda Petar Strugar posle UDARCA radnika na salašu! (FOTO)

Petra Strugara udario je radnik na salašu, kom je određeno zadržavanje do 48 časova.

Kako Kurir saznaje, Igor G. je dao iskaz i priznao delo, a evo kako Petar izgleda nakon pesničenja.

Podetimo, glumac ima povrede nosa i jagodične kosti, ali prema saznanjima, za sada nije potrebna hirurška intervencija.

"Krenuo sam kući iz konjičkog kluba koji držim i zaustavio me radnik salaša i kada sam se zaustavio, čovek u vidno alkoholisanom stanju me udario. Prijavio sam slučaj policiji i to je dalje u njihovoj nadležnosti", ispričao je Petar o napadu.

