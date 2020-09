KORONA NAS JE NATERALA DA SNIMIMO ALBUM! Bajaga otkriva kako su nastale nove pesme i koji hit Čorbe je odbio Čola!

Momčilo Bajagić Bajaga sa svojim bendom Instruktori objavio je 13. studijski album "Ovaj svet se menja" sa devet pesama. Na izdanju su i obrade dobro poznatih starih hitova, a Bajaga je juče posetio redakciju Kurira kako bismo među prvima čuli poznate numere upakovane u nove aranžmane.

- Naš menadžer Gane Pecikoza dugo godina nas nagovara da snimimo pesme koju sam radio za druge izvođače ili filmove. Ne znam da li bismo to uradili da nije bilo stanja s koronom. Da ne bih gubio vreme, uzeo sam studio i snimili smo devet pesama - kaže Bajaga i dodaje:

foto: Marina Lopičić

- Naslovna pesma "Ovaj svet se menja" jedina je nova. Svet se menja i ne liči više na onaj na koji smo navikli. Ona je nastala za vreme korone, ali sam se trudio da nijednom tu reč ne pomenem, ni reč virus, ni pandemija - kaže Bajaga. Muzičar se prošle nedelje vratio iz Skoplja, gde je imao svirku u Skoplju na fudbalskom stadionu Vardara (pomoćni teren, prim. aut.) za 3.000 ljudi, iako je kapacitet tri puta veći. - Ljudi su bili disciplinovani i nosili su maske. To je za mene bilo potpuno iznenađujuće jer smo u međuvremenu zbog pandemije otkazali dvadesetak koncerata. Ovo je bio koncert za tri hiljade i nešto ljudi, veoma dobro organizovan, na prostoru koji inače može da primi više od deset hiljada ljudi - objasnio je Bajaga.

foto: Marina Lopičić

Na albumu "Ovaj svet se menja" nove verzije dobili su hitovi Zdravka Čolića "Tvoje oči" i "Moja draga", pa "Ja sam se ložio na tebe", koju je Bajaga napisao još kao član Riblje čorbe, "Ni na nebu ni na zemlji" - naslovna pesma iz istoimenog filma, tema iz serije "Otvorena vrata", kao i "Mladost" iz predstave "Ženidba i udadba", sa izmenjenim tekstom, gde će pominjanje Arsena Dedića, zasigurno, izazvati posebne emocije.

Na albumu, koji su zajedno izdali PGP i "Kroacija rekords", gostuju i frontmen benda Ajri FM Vukašin Marković (trombon, vokal), Vladimir Čukić (bas), Marko Kuzmanović (bubnjevi), Nenad Petrović (saksofon), Radoje Raća Milutinović (balalajka) i Zoran Alvirović Kina (akustična gitara). "Ovaj svet se menja" je sniman, kao i prethodni, u studiju "O" Olivera Jovanovića, a bend je nastavio saradnju i sa čuvenim producentom Sašom Habićem.

- Pesme su već ušle u kafanu. Javljaju mi prijatelji iz Zemuna da je "Darja" već na repertoaru. Volim tamburaše. Oni su kao orkestar u rangu klasičnog orkestra - rekao je Bajaga.

foto: Printscreen

Na kraju razgovora samo se nametnulo pitanje zašto na izdanju nema najvećeg Bajaginog hita "Nek ti jutro miriše na mene", koji je otpevala Vesna Zmijanac.

- Nema ni pesme "Kada hodaš", a ni muzike iz serije "Rode". "Nek ti jutro miriše na mene" nismo ni probali da sviramo. Nešto ćemo ostaviti i za neka druga vremena. Gledao sam da uklopim pesme koje idu jedna s drugom. "Nek ti jutro" i "Kada hodaš" bile su u opciji, ali nisu ušle - zaključuje Bajaga.

1. "Ovaj svet se menja"

- Pesma je nastala u vreme korone. Snimio sam je prvo na laptopu, i to u danima kad smo bili zatvoreni u karantinu. Videli smo tada da se ceo svet menja. Tema je bluz i neki pank ritam, a tekst odraz situacije u kojoj smo se našli. Dugo nismo imali brzu numeru, pa će biti dobra za koncerte uživo.

2. "Tvoje oči"

- Pesma je nastala osamdesetih godina. Koautor je i Miša Aleksić, koji mi je pomogao na muzici. "Tvoje oči" su prva pesma koju sam uradio za Čolu za album "Ako priđeš bliže". Tražio je dve pesme, a ja sam mu doneo "Tvoje oči", "Afrika" i "Kada hodaš". Nije uzeo jedino "Kada hodaš", ali svi misle da je pogrešio. Međutim, pesma nije tada imala tekst kakav publika danas pamti. Nova verzija je brža. Od balade smo napravi disko rokersku pesmu.

3. "Ni na nebu, ni na zemlji"

- Pesma "Ni na nebu, ni na zemlji" je numera za istoimeni film Miše Radivojevića. Iz tog ostvarenja pesma "Moji drugovi" je bila najveći hit. Ljudi nisu ni primetili tu pesmu. Nekada su mi sestre Kovač pevale prateće vokale, a ovog puta nam je gost Vukašin Marković. Pesmu sam izabrao jer ona nije pisana u vreme korone, ali kao da jeste. Tekst je tako proročki za ovo doba. Malo je brža.

4. "Moja draga"

- Čola mi je rekao: "Napravi baladu." Producent tog njegovog albuma bio je Bata Kovač. On je to sjajno otpevao, ali mi se činilo da bismo mi mogli da je napravimo kao neku rok-bluz baladu. U našoj verziji može da se oseti uticaj pesme "Purple Rain".

foto: Dragan Kadić

5. "Otvorena vrata"

- Pesmu sam radio za seriju "Otvorena vrata". Ona nikad nije objavljena na nosaču zvuka. Nisam radio muziku za celu seriju, već Dragan Ilić Ilke, ali ja sam samo naslovnu numeru. Bila je muzika samo s vokalizama Tanje Jovićević, ali mi je drago da je Neša Petrović svirao saksofon u obe verzije. Mnogim ljudima se dopada ta pesma, pa sam je i uvrstio na album.

6. "Ja sam se ložio na tebe"

- Pesma "Ja sam se ložio na tebe" prva je u kojoj sam kompletan autor, a radio sam je za Riblju čorbu. Bora je to lepo otpevao, ali mi smo to često s Instruktorima svirali na koncertima. Bila je ovo prava prilika da pesma završi na trajnom snimku. Vukašin ovde svira trombon. Zamenili smo usnu hramoniku, koji u originalu svira Bora. Saša Lokner je ovde odsvirao klavir u maniru Džerija Li Luisa.

foto: Printscreen

7. "Kako se to naziva" i 8. "Darja"

- Miloš Biković me je pozvao na radim muziku za film "Hotel Beograd". Prvo sam prepevao jednu rusku pesmu koju on izvodi u filmu, a nema je na izdanju. Pročitao sam zatim scenario i video da je glavna junakinja Darja. Međutim, dok sam snimio pesmu, oni su već završili film. Ona nije uopšte ušla u film. "Darju" sam pravio za film, a u njemu je na odjavnoj špici završila "Kako se to naziva".

9. "Mladost"

- "Mladost" je pesma iz mjuzikla "Ženidba i udadba". Tekst je napisao Jovan Sterija Popović, a libreto je radio Željko Mijanović. Pesmu sam posvetio Željku i Arsenu Dediću. Kad se kaže "mladost", makar mi muzičari se setimo Arsenove "O, mladosti". Otkad nas je on napustio, promenio sam tekst i pomenuo ga u stihu: "Mladost, mladost, mladost, poklanjala, ali si krala, što bi reko Arsen Dedić, suviše mi nisi dala". On je napisao najlepšu pesmu o mladosti. Arsenu bi se ona sigurno dopala.

foto: Marina Lopičić

Neobičan dizajn albuma: Omot je kao pasoš s našim fotografijama Za dizajn omota novog albuma zaslužan je Vukašin Marković, a knjižica s pesmama napravljena je tako da izgleda kao stranice pasoša. Za naše tržište disk je crven, kao i srpski pasoš, i ima na omotu biometrijski čip. - Nismo se slikali za album, već smo uzeti fotografije iz naših pasoša. Ne znam ko je lepo ispao na tim fotkama - iskren je muzičar.

Kurir/ Ljubomir Radanov, foto: Marina Lopičić

Kurir