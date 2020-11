SVE JE MOGLO BOLJE: Ivan Bekjarev je ostao skroman do kraja, ostavio je ULOGE i imao je samo jedan savet za sve nas!

Čuveni glumac Ivan Bekjarev umro je u Beogradu, u 74. godini. Glumac se pre 12 dana zarazio korona virusom, a pre desetak dana pogoršalo mu se zdravstveno stanje.

Iako je iza sebe ostavio brojne neprevaziđene uloge koje svedoče o njegovoj slavi i talentu, Ivan je do samog kraja ostao skrooman.

- Da mi je neko na početku rada ponudio ovakvu karijeru, prihvatio bih je oberučke. Ali danas, nakon toliko godina, verujem da je sve moglo biti bolje. Neko je davno rekao da biti zadovoljan znači biti glup - rekao je o svojevremeno za "Avaz".

Glumac je tada poručio da nije neki genije da bi druge savetovao, ali je za kraj razgovora izabrao poruku iz naslova knjige autora Vase Popovića: "Volite se, ljudi".

Bekjarev je prošlog meseca dao poslednji intervju gde je pričao o nepravdi kojoj je svedočio, kako je isticao.

- Razočaran sam što me sve manje zovu, a i kad pozovu, nude uloge koje moram da odbijem. Nisam odbio toliko uloga za celu karijeru koliko u poslednjih godinu dana. To su tako ponižavajuće uloge, maltene svaki statista može da ih odigra. Ponešto i prihvatim, ali sam se pokajao za mnoge uloge. To je strašno, a tek kad dođemo do pitanja visine honorara, tek onda je sve sramno. Toliko je naš posao obezvređen, da nemam reči. To je nikad gora situacija - iskren je bio Bekjarev, i govorio kakve su uloge u pitanju:- To su uloge ispod svakog glumačkog dostojanstva. Nude mi, recimo, da kažem dve rečenice u nekoj seriji, koje može svaki statista da odigra, ne treba im školovan glumac za tako nešto. Onda još plus honorar koji je toliko bedan, da nemam reči. Strašno je to, ali mislim da je malo tome doprinela i hiperprodukcija glumaca. Svako selo maltene ima svoju akademiju, i ti glumci prihvataju sve i svašta za nikakve pare i ruše nam cenu našeg rada.

- Ranije se znalo, odeš u bilo koje pozorište i znaš zbog kojih si glumaca otišao. Sad kad odeš, gledaš iste glumce svuda, u najboljim ulogama. Pa da li je moguće, a hvalimo se da imamo mnogo dobrih glumaca, što i jeste tačno. Ta izjava me i dalje košta, ali ću je ponoviti, to je jedan klan protiv kojeg sam ustao i zato me verovatno ne zovu. Isti glumci su svuda - odete na premijeru filma, tu su ti glumci, odete kući, gledate TV seriju, isti glumci, preseku reklame seriju, opet ti isti glumci, ama zaboga, ima li boga - zabrinuto je tada poručivao Ivan.

