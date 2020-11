STEVO ŽIGON VANBRAČNOG SINA JE DOVODIO KUĆI! Evo šta je porodica glumca govorila i u kakvom je Vid sad odnosu sa sestrom Ivanom

Čuveni glumac Stevo Žigon, koji je preminuo 2005. godine, pre 48 godina dobio je vanbračnog sina Vida, koji je nedavno prvi put javno progovorio na ovu temu. Porodica glumca u dobrim je odnosima sa Vidom.

- Istina je da je Stevo pre skoro pet decenija dobio vanbračnog sina. On ima troje dece, a poput sestre Ivane Žigon bavi se pisanjem. Poslednju knjigu posvetio je ocu - rekao nam je izvor blizak porodici.

- Vid je pesnik, a Stevo ga je dovodio u porodični dom. Dolazio je da viđa oca, a porodica glumca je od početka bila u odličnim odnosima sa njim, te su često provodili vreme zajedno. Svi koji znaju Vida za njega imaju samo reči hvale, on je divan čovek - dodaje izvor.

Vid Žigon, koji živi u Sloveniji, svoju ispovest objavio je putem jedne Fejsbuk stranice, a priča je mnogima naterala suze na oči.

- Jedan dan pre njegove smrti on me zvao u Ljubljanu i pitao me da li mogu da mu oprostim što nije hteo da me pronađe, i kad sam mu kazao da ga volim izgledalo je kao da je to jedino što još treba da zna pre nego nas ostavi. Još uvek sam u bliskom kontaktu sa njegovom ćerkom Ivanom Žigon, koja je bila i kod mene u Ljubljani - naveo je Vid, između ostalog.

