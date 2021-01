ŠUŠKA SE DA JE DUDIĆEVA UMIŠLJENA, A ONA ODGOVORILA: Pričaju iza LEĐA jer NEMAJU DOKAZE! Priznala čime se bavi pored GLUME!

Glumica Ivana Dudić poslednih godina jedna je od najangažovanijih - međutim, zbog pandemije koronavirusa, posla je sve manje.

Ipak, ona ne sedi kod kuće besposlena.

- Čovek mora da se snalazi, neću da sedim kod kuće besposlena! Šalim se, zvezde kažu da ću ove godine raditi, pa reko da ne sedim besposlena kod kuće! Znate kako, sada je korona, vreme korone, saloni hvala Bogu rade, pa sam ja htela da se malo oprobam u različitim profesijama - našalila se Ivana, sa kojom su novinari potom porazgovarali o njenim glumačkim uspesima i ulogama.

Ivana je, između ostalog, domaću publiku osvojila igravši u hit serijama čije su radnje smeštene u neka prošla vremena, koja je glumica uporedila sa sadašnjim.

- Potpuno je drugačije sve, jedna stvar je ista, to je ljubav. Kada voliš nekog, voliš ga i tada i sada, mislim da nije bitno vreme. Mislim samo da su se lepše udvarali muškarci tada i da je to bilo mnogo intenzivinije i mnogo važnije. Danas je nažalost sve, pa i to onako usputno... Mogla bih, realno, kada bi me bacili u neku 1918, mogla bih da se snađem.

S obzirom na to da je vrlo mlada postigla veliki uspeh u svetu glume, ni Ivanu nisu zaobišli loši komentari i tračevi - i sama priznaje da je čula da neki govore da je arogantna, sujetna i umišljena, čemu ipak ne pridaje značaja.

- Nikad mi niko u lice nije rekao. Verovatno svi ti, da veruju u to što pričaju, verovatno bi mi rekli u lice, ali pošto nemaju zaleđinu i konkretne dokaze pričaju iza leđa i to je okej, legitimna stvar - rekla je Ivana u "Premijeri".

