ČINI MI SE DA ME RETKO KO ČUJE, NEMAM VIŠE SNAGE Mira Furlan je poslednjih godina govorila da joj teško pada što je JAVNA LIČNOST

Jugoslovenska glumica Mira Furlan preminula je u sredu 20. januara u 65. godini, saopštio je Mihael Strazinski, sa kojim je radila na seriji “Vavilon 5”.

Furlanova je dugo godina radila u Americi, a 2018. godine posetila je i Indiju, a nakon tog putovanja, na platou ispred Muzeja Jugoslavije, u okviru programa druge večeri Književnog festivala Krokodil, govorila je sa filmskim kritičarem Ivan Velisavljević.

foto: Beta Miljenko Klepac

”Nedavno sam bila u Indiji i videla budućnost sveta koja nam se sprema – bogatstvo nezamislivih razmera na jednoj strani i siromaštvo nezamislivih razmera na drugoj strani. To mi je napravilo potpunu zbrku u glavi koju moram sabrati. Nakon dva dana putovanja iz Frankfurta do Beograda, eto me konačno u programu Krokodila. Kasnila sam na avione, pa mi se čini da sam trenutno između jave i sna”, objasnila je glumica.

Na pitanje kako je to biti umetnik između svetova, Furlanova je tada odgovorila da je to, pre svega, osećaj nepripadanja.

“To je istovremeno osećaj pripadanja svim svetovima. Pitanje emigracije i ostavljanja doma i ideja pronalaženja novog doma… Sve su to velika pitanja koja me svakog dana opsedaju. Na kraju bih ipak kazala da je u tom nepripadanju neki prostor lične slobode koji je vrlo vredan. Nepripadanje sa sobom nosi velike nedostatke i velike rupe u postojanju, ali kukanje da smo nešto izgubili, a ono drugo nismo našli, nema nikakvog smisla”, priznala je Mira.

foto: Dragana Udovičić

Ona je ponovila da društvene mreže kreiraju novu stvarnost u kojoj više nemamo pojma šta je istina, a šta je laž.

“Čini mi se da me retko ko čuje. Nemam više snage da budem javna osoba. Pišem memoarsku knjigu o svemu tome i još se nisam odlučila da li ću to što pišem uopšte poslati u svet”, zaključila je tada Mira.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/Tanjug

Kurir