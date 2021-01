POZNATI CRNOGORSKI GLUMAC STAO UZ MILENU RADULOVIĆ: Nisam mogao da naslutim kroz kakvu grozotu je prošla (KURIR TELEVIZIJA)

Crnogorski televizijski, filmski i pozorišni glumac Momčilo Otašević, pored toga što se proslavio ulogama u serijama i filmskim ostvarenjima "Budva na pjenu od mora", "Zora dubrovačka", "Led" i drugim, igrao je i u domaćoj seriji „Beležnica” sa Milenom Radulović. Upravo to prijateljstvo bilo je razlog da medijski istupi i pruži joj podršku zbog slučaja silovanja i seksualnog zlostavljanja o kome je svedočila protiv učitelja glume Miroslava Aleksića. "Bio sam šokiran kao i većina nas, ali nije da rado govorim o ovome. Pošto je Milena moja prijateljica i koleginica, pošto se strašne stvari događaju i pošto želim da joj dam podršku i pošto me zovete da joj nešto kažem, tu sam da je podržim. Podrška Ivi i Mileni, bio sam šokiran da se to dogodilo njima...". rekao je popularni glumac. On je konstatovao da je Milenu viđao na zajedničkom projektu, ali da nikad nije mogao da pomisli da je preživela nešto tako traumatično. "Ne možeš ni da naslutiš iz druženja sa Milenom, kao što obično ne slutiš kad su grozne i strašne stvari u pitanju", dodao je on i naglasio da se čuo sa glumicom i da joj se zahvalio na hrabrosti jer i sam ima ćerku.

