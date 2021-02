JAGODINKA SIMONOVIĆ GODINAMA SE NIJE POJAVLJIVALA, SAD JE NIKO NE BI PREPOZNAO! Gostovala uživo u emisiji, evo kako IZGLEDA!

Glumicu Draganu Varagić pamtimo po ulozi Jagodinke Simonović u filu "Varljivo leto 65", a poslednjih godina se nije eksponirala u javnosti, s obzirom da živi i radi u Kanadi.

Ona je sada gostovala u Jutarnjem programu na Prvoj televiziji, gde je govorila o svom životu u Kanadi, novim projektima, kao i ispovesti glumica o seksualnom zlostavljanju od strane Miroslava Mike Aleksića.

"Nije me bilo ovde 20 godina, i nekako sam bila šokirana kada sam čula za to. Moja reakcija je bila pustite me da odrastem, pustite me da postanem profesor. Povremeno radim u Kanadi. Povratak je uvek lakši nego kada odlaziš u nepoznato", rekla je glumica.

Dragana se potom osvrnula na ispovesti Milene Radulović i Ive Ilinčić, te je mlađim koleginicama pružila podršku.

"Kada razgovaramo o mojim mlađim koleginicama Mileni i Ivi, govorim s amnogo poštovanja i divljenja prema tome što su uradile i njihovoj potrebi da zaštite mnoge druge devojke. To je herojski, meni je to vrlo potresno. Imaju moju podršku. U Kanadi su stvari uređene drugačije. Sva pravila su u pravilima Unije i vrlo su jasna. U principu su svi odnosi jako pojašnjeni", zaključila je.

