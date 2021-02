OTAC RADETA ŠERBEDŽIJE NIJE VOLEO DA GLEDA FILMOVE U KOJIMA GLUMI NJEGOV SIN: To je neki drugi čovek, to nisi ti!

Rade Šerbedžija je ostvario neverovatan uspeh na svetskom nivou i teško da neko iz ovih krajeva može da mu parira. Osim na filmu, mogao se videti i u pozorištu i često je dobijao nagrade za svoje bravure, a onda je otišao u Los Anđeles i nastavio da uspešnu karijeru gradi u Tinzeltaunu.

Šerbedžija je tokom bogate karijere mnoge istorijske ličnosti, od Nikole Tesle, preko do Josipa Broza Tita, ali kaže da nije osećao nikakav teret zbog njih.

- Ne! Igrajući te poznate likove, glumac mora uvek voditi računa da im udahne nešto životno i ljudsko. Ne valja kada im pristupamo kao da su božanstva. Pa i Hamlet je samo običan ranjivi čovek sa svojim manama i vrlinama. A kada već spominjete te slavne ličnosti koje sam svojevremeno igrao, premda sam jako voleo kako smo zajedno s našim sjajnim Edom Galićem sedamdesetih godina napravili TV-seriju o Nikoli Tesli, voleo bih ponovno odigrati “starog Teslu” sada, sa svojim godinama i iskustvom. Tada sam imao samo 28 godina - rekao je Šerbedžija.

foto: Ana Paunković

Poznati glumac je početkom ove 2021. nominovan u kategoriji za glumačko ostvarenje godine, ''Večernjakovu ružu'' koja je jedna od najdužih kulturnih manifestacija takmičarskog tipa u Hrvatskoj. Nominaciju je dobio za ulogu u filmu “Ribanje i ribarsko prigovaranje”, u kom tumači glavni lik Petra Hektorovića. Šerbedžija kaže da je imao velike izazove.

- Nije bilo lako. Igrati likove iz nekoga davnog vremena uvek je poseban angažman. Treba razumeti vreme u kojem se priča događa, proučiti običaje, navike. Trebalo je svladati starohvarski dijalekt. U tome sam najviše uživao. To je bio prekrasan jezik. Tako originalan i živ. Jezik kojim mi danas govorimo izmišljeni je jezik i ne izlazi iz naših pluća i grla na prirodan način. Pogledajte samo koliko je kajkavski jezik tačniji i istinskiji nego ovaj naš kolokvijalni hrvatski jezik. A kad se tu dodaju još i neke novoizmišljene reči, koje su naši novi lingvisti izmislili, to je da te glava zaboli...

foto: Dragana Udovičić

Upitan da li i kako reaguje na kritike, Rade je imao jednostavan odgovor.

- Ne pratim kritike. I ne smeta mi ako su neke od njih i loše za mene. Dođavola, celi su me život uglavnom samo hvalili. Negativna kritika, ako je opravdana i promišljena, može biti i konstruktivna i korisna. Bilo je dana kada sam se zabrinuto pitao zašto me moj otac Danilo nikada u životu nije gledao kao glumca ni na filmu, ni u pozorištu... Jednom sam ga to i pitao, a on mi je rekao: “Rade, to tamo je neki drugi čovek, a ja hoću svoga sina onakvoga kakvog znam i kakvog volim...” Danas se ponosim tim njegovim stavom - rekao je Rade.

On se osvrnuo i na pandemiju i celu tu situaciju koja nikome, pa ni njemu nije lako pala i rekao da mu fale druženja sa prijateljima i publikom.

- Teško je neizmerno, ali čini se da su ljudi koji vode teatre uspeli nešto da učine i da ćemo uskoro moći da se družimo svi zajedno. I da će naš život ponovno biti normalan... Naravno, nikada isti jer posle ove tragedije izaći ćemo, nadam se, ozbiljniji i odgovorniji za svet u kome postojimo i za život koji živimo.

BONUS VIDEO:

(Kurir.rs/Vecernji.hr)

Kurir