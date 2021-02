NAJZNAČAJNIJE U CELOJ SERIJI JE PLEJADA FANTASTIČNIH GLUMACA! Sloboda Mićalović progovorila o kolegama i TAJNI VINOVE LOZE

Serija "Tajna vinove loze" brzo je pronašla put do velikog broja gledalaca, i postala jedna od najpopularnijih. Serija kroz 36 epizoda prati sudbine, drame i borbe dve vinogradarske porodice iz različitih kulturnih miljea, čije su intimne sage obavijene lažima i prećutkivanjem.

U ovoj dramatičnoj priči na misteriozan način prepliću se naizgled nepovezane sudbine. Zajedničko obema porodicama su suze, poljupci i udarci. Melodramska nota koja je sve vreme prisutna u ovoj seriji ukazuje da nema porodice bez tajne.

Glumica Milica Zarić smatra da je harizma ove serije u poruci koju šalje u etar.

- Mislim da je recept što svi likovi u potrazi za srećom i za nekim životnim ispunjenjem i nisu odustali od toga. I prosto to gledaocima pruža nadu, veru i motive za neko bolje sutra. Još uvek likovi nisu uspavani. Bore se za nešto bolje - kaže za “Super TV” Milica Zarić, koja igra negativku Jelenu Tomović.

Prema rečima Slobode Mićalović, bilo je uživanje raditi na ovoj seriji.

- Pre svega bih je preporučila zbog toga što mi nemamo nijednu seriju koja se bavi ovom temom. Vrlo je napeta, nepredvidiva i možda ono što je najznačajnije u celoj ovoj seriji je plejada zaista fantastičnih glumaca - rekla je ona.

Njen mlađi kolega Marko Vasiljević, prvobitno je video kao izazov to što će glumiti sina Slobode Mićalović, zbog male razlike u godinama. Ali kako se snimanje odvijalo, uspeli su da se prilagode i povežu.

- Sa Slobodom je bilo predivno igrati, iako je u početku svima bilo pitanje kako će to izgledati, i produkciji i njoj i meni, jer je razlika u stvarnom životu između nas dvoje 8 ili 9 godina, a morali smo da igramo majku i sina. Ali s obzirom na to da je meni majka mlada, ja sam nekako iz tog odnosa najviše povukao paralelu. Jer meni Sloba u seriji, koliko god jeste majka, s druge strane mi je najveći oslonac i najbolji prijatelj u životu. Stvarno je velika privilegija imati nekog kao što je Sloboda Mićalović za partnera na snimanju - rekao je on.

Vuk Tomović kojeg igra Vojin Ćetković ima veliku vinariju i kuću. Iako je nemilosrdan kad je posao u pitanju, Vuk je u suštini dobar čovek i dobrotvor koji se preispituje i kaje zbog nekih postupaka u prošlosti.

- To je čovek koji je u godinama kada pokušava da se preispituje. Bez obzira na to što je uspešan, što je napravio vinariju i što je ta vinarija jedna od najboljih, a vino jedno od najprodavanijih, ipak duboko nezadovoljstvo u tom čoveku ga natera da dobro razmisli da li je ostvario svoj životni cilj - rekao je Vojin Ćetković o svojoj ulozi.

Sloboda Mićalović, koja glumi hrabru Veru Smiljanić, ističe da je ovo prvenstveno priča o vinu i ljubavi.

- Te emocije koje su potrebne da se stvori vino i ljudi koji žive taj život. To su ljudi posvećenici koji žive svaku kap proizvedenog vina. S tim što je ovde priča o jednoj moćnoj vinariji Tomović i jedne male negotinske kuće i vinarije koja svojim znanjem, emocijom i iskustvom uspe da napravi najbolje vino. Ono što sam ja pokušala da odigram jeste žena koja zaista nema izbora sem da se bori - objasnila je Sloboda.

