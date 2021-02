NOVI IZGLED SLAVNOG GLUMCA OBARA ŽENE S NOGU I MAMI UZDAHE ŠIROM SVETA: Bred Pit ima nov imidž, kao da nije ostario ni DANA! FOTO

Bred Pit je uslikan u jednoj garaži u Los Anđelesu dok je izlazio iz poslovne zgrade, a tu su bili i paparaco fotografi.

Bred Pit je ovom prilikom nosio crnu majicu, iscepane farmerice i bež jaknu, a kosu je vezao rep. Bred je i ranije imao dugu kosu, ali ne i ovakvu frizuru. Ono što se takođe može videti je i da glumac izgleda veoma dobro. Fanovi su rekli on ne stari i da nema sede, kao i da će sa 80 godina biti sladak i da je takav ceo život. Na jednoj fotografiji se vidi i da nosi svetlo, pa su na društvenim mrežama nagađali da je u pitanju lokacija za snimanje filma ili nešto drugo.

Bred Pit je inače jednu od svojih prvih uloga odigrao u filmu Božidara Nikolića, jednog od naših najpoznatijih snimatelja i direktora fotografije. Božidar je učestvovao u stvaranju legendarnih filmova u SFRJ - "Ko to tamo peva", "Dečko koji obećava", "Maratonci trče počasni krug", "Balkanski špijun", "Profesionalac", pa tako i u filmu "Tamna strana Sunca" (The Dark Side of the Sun), u kom je igrao i popularni glumac.

Ovaj film snimljen je 1988. godine, kao američka koprodukcija sa SFRJ i Kanadom, a scenario su po priči Nikole Jovanovića napisali Endru Horton i Željko Milanović. Na spisku glumaca našli su se Šeril Polak, Gaj Bojd, Milena Dravić, Sonja Savić, Stole Aranđelović, ali i Bred Pit, kog je Božidar Nikolić otkrio na jednom kastingu.

