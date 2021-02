ANDRIJA MILOŠEVIĆ SLIKAO DEVOJKU DOK SPAVA I SVIMA POKAZAO! Glumac nasmejao fanove: Da li se ikada videli nekog u LUĐOJ POZI?

Glumac Andrija Milošević poznat je po svom neverovatnom humoru, a svoje fanove na Instagramu svakodnevno nasmejava fotografijima i video snimcima, kao i vicevima.

Ovog puta u sve je umešao i svoju devojku, glumicu Aleksandru Tomić. Naime, Andrija je fotografisao Aleksandru dok je spavala u dnevnoj sobi i sliku objavio na svom Instagram profilu, a zaista je poza neobična i deluje neudobno za opuštanje tokom spavanja.

Aleksandra je ležala na kauču u dnevnoj sobi, ruke su joj bile ukrštene na grudima, noge je prekrstila, a jedna joj je bila bukvalno u vazduhu, oslonjena na drugu.

"Jeste li ikada zatekli nekog svog da spava u luđoj pozi?", pitao je Milošević svoje pratioce kojima je bilo smešno kakao Aleksandra spava.

Nakon toga usledili su brojni komentari.

"Kako spava ovako?", "Jedva zaspim i normalno, nije mi jasno kako tako spava", "Umirem od smeha", "Aleksandra je od onih ljudi koji bi i na kamenu zaspali", neki su od komentara.

Podsetimo, Aleksandra i Andrija godinama žive zajedno, ali još uvek nisu u braku. Par se upoznao u pozorištu, a ona je svojevremeno otkrila kako je izgledao njihov susret.

- Ništa spektakularno nisam mislila o njemu. Mi smo se upoznali kada sam došla da radim dečju pozorištnu predstavu „Mala sirena” u Pozorištu „Boško Buha”. Tek sam bila završila akademiju, a on je bio jako ljubazan i fin. Kasnije, kada smo počeli da se zabavljamo, uticala sam na to da se bolje oblači. Otkada smo u vezi ima sve bolji i bolji stil odevanja, što je za mene veliki kompliment. Nema više šljokica, cirkona i šarenih zmajeva. To je ukinuto - rekla je ranije za Blic Aleksandra.

