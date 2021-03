GODINA U ZNAKU EKRANIZACIJE LEPE KNJIŽEVNOSTI: Snimaće se serije BESNILO, FELIKS I DECA ZLA

Ekranizacija književnih dela nije nikakva novotarija, naprotiv, započela je kratko posle pojave filma. Prvi put je knjiga preneta na filmsko platno davne 1905. godine i radilo se o adaptaciji romana "Znak četvorice" Artura Konana Dojla. U Srbiji svi pamte rad Zdravka Šotre, koji je u gledane serije pretočio knjige Milice Jakovljević, poznatije kao Mir-Jam.

Godina 2021. doneće nam nekoliko TV serija koje su rađene po književnim delima. Produkcijska kuća "Fajerflaj" otkupila je prava za ekranizaciju tri romana. Remek-delo Borislava Pekića "Besnilo" biće pretočeno u seriju.

- Neverovatna je popularnost ovog dela. Ni u najoptimističnijem snu Pekić nije mogao da sanja da će to delo da ga u toj meri populariše kod čitalaca. Ta knjiga je na neki način ukazala, pre svega, na to da on nije težak pisac, što je fama koja ga je pratila celog života. Nadam se da će to doći do izražaja u ekranizaciji "Besnila", uz još mnoge aspekte ovog dela. Ivana Miković je na čelu produkcijske kuće "Fajerflaj", tu nema greške, naravno da će biti sjajno izvedeno. Pekić to nije dočekao, ali nas gleda odozgo i smeška se, ipak nije sve bilo uzalud. Besnilo tek počinje... - izjavila je za Kurir Ljiljana Pekić.

foto: Aleksandar Jovanović

Iz "Fajerflaja" kupili su prava na ekranizaciju popularnog trilera "Deca zla", pisca i sudije Miodraga Majića. Scenario za TV seriju, od 10 epizoda, napisan je tokom 2020. godine, a na proleće se očekuje početak snimanja. Kasting za glumačku podelu je u toku, a scenaristi TV serijala, koji se radi u saradnji sa Telekomom Srbija, jesu Katarina Mitrović i Bojan Vuletić, dok su za režiju angažovani Ivan Stefanović i Vladimir Tagić.

- Uveren sam da će saradnja sa "Fajerflaj" produkcijom iznedriti novu dimenziju priče o Nikoli Bobiću, Ani Basti i drugim junacima koji su vas u prethodnom periodu uzbuđivali i terali na razmišljanje. Takođe, nadam se da ćemo se jednom, jednako kao i danas romanu, vraćati i seriji, prepoznajući u njoj još jedan putokaz kada govorimo o retkim ovdašnjim trilerima - istakao je autor ovog bestselera Miodrag Majić.

foto: Beta/Dragan Gojić

Radnja ovog uzbudljivog trilera smeštena je u Beograd, gde se u kući na Dedinju dešava dramatično ubistvo političara. Nakon što nepoznata osoba ubije žrtvu i ostavi krvavi dukat u njenoj ruci, što jasno ukazuje na ritualno ubistvo, otvara se niz pitanja i događaja koji se moraju rešiti. Potraga za ubicom uvodi nas u svet prepun zločina iz strasti, osvete, opomena i simbolike. Iako to isprva ne želi, Nikola Bobić postaje advokat optuženog, a kako istraga napreduje, on ulazi u igru koja će ga u potpunosti promeniti. Publika može da očekuje i seriju "Feliks" po knjizi Vladimira Kecmanovića, ali trenutno nema više informacija o ovoj priči. Kecmanović je u emisiji "Usijanje" Kurir televizije samo najavio da će to biti komedija i da neće imati puno veze s njegovom prvom knjigom.

foto: Ana Paunković

Kurir/ Foto: Zorana Jevtić

Kurir