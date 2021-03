RADOSLAV ZELENOVIĆ NA KURIR TV O GAGI NIKOLIĆU: Bio je najvoljeniji glumac, ŠMEKER iz našeg kraja! Živeće večno KROZ SVOJA DELA

Radoslav Zelenović, bivši urednik Filmske redakcije RTS-a i bivši direktor Jugoslovenske kinoteke, je ovonedeljni gost u emisiji "Puls Srbije", a on se tom prilikom prisetio glumca Dragana Gage Nikolića.

Jedan od najvećih i najvoljenijih glumaca bivše Jugoslavije Dragan Nikolić preminuo je na današnji dan pre tačno pet godina, u 72. godini, nakon duge borbe sa opakom bolešću, a danas mu je na Novom groblju u Beogradu održan i petogodišnji pomen.

"Vreme brzo prolazi, on je stalno prisutan kroz dela koja je napravio. U pola veka Gaga je snimio 177 filmova i serija, tačnije 77 igranih filmova je igrao. Brojke su kao brojke, one mogu da znače svašta, a i ne baš mnogo. On je od 1964. godine snimio nekoliko filmova, presudna godina je bila 1967. kad je snimio film "Kad budem mrtav i beo". On je uvek igrao neke antiheroje. Kad pogledate njegovu filmografiju, vi ćete videti da je on mogao da igra sve, on je bio šmeker, vladao je scenom. On je odigrao ulogu koja je po mom mišljenju bila najznačajnija uloga, u filmu "Banović Strahinja", gde je igrao teškog čoveka, i u jednom trenutku je pokazao pravo lice kad se zaljubi. On je maestralno odigrao ulogu", rekao je u emisiji "Puls Srbije", a onda se osvrnuo na brak Milene i Gage.

"U 177 filmova i serija, Gaga je napravio to, da postane najvoljeniji glumac. Draž je u tome što je bio šmeker iz našeg kraja, to je čovek koga ti znaš. Takve si ljude upoznao. Desila se onda stvar, da su on i Milena Dravić postali muž i žena. Ne idu jedan bez drugoga. Ja sam sa Milenom više radio nego sa Gagom. Oni su bili aktivni u protestima, bili su protiv režima. Oni su kao par pomagali jedno drugom, ona je bila brižna kad se on razboleo. Njih dvoje znam privatno više preko posla. To je bila prava ljubav, bilo mi je zanimljivo kada mi je Milena rekla da ne ume da upali auto, a da ne sme Gagu da zove pa sam ja morao. Oni su funkcioisali fantastično, oni su bili pravi par. Posle Gagine smrti sam saznao da su hteli da kupe auto, pa su umesto kupovine dali novac detetu koje je bilo bolesno, trebalo mu je za operaciju oka", rekao je Radoslav.

