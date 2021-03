NEVINOST SAM IZGUBILA SILOVANJEM, MISLILA SAM DA SAM JA KRIVA! Pevačica kao tinejdžerka prošla KROZ PAKAO, sada otkrila detalje

Bivša Diznijeva zvezda Demi Lovato je u novom dokumentarcu o svom životu progovorila o zlostavljanju koje je doživela kada je bila tinejdžerka.

Naime, ona tvrdi da je bila silovana u trenutku kada je prvi put imala seksualni odnos.

- Izgubila sam nevinost silovanjem - rekla je 28-godišnja zvezda u Jutjub serijalu.

- Muvali smo se, ali ja sam rekla da ne želim dalje, bila sam devica i nisam htela to da promenim na taj način. Nije bilo bitno, ta osoba je svejedno to uradila. Ja sam to zaključala u sebi i uverila samu sebe da je moja krivica jer sam otišla u sobu s njim, jer sam se muvala s njim - rekla je Demi koja se proslavila kada je imala 15 godina Diznijevom ulogom.

Ona i još neke Diznijeve zvezde poput Selene Gomez, Majli Sajrus i braće Džonas su tada nosili takozvano "prstenje nevinosti", kojima su simbolizovali nevinost pre braka. To i katolički odgajanje u kom je odrasla su, kaže Demi, uticali na to da je mislila da mora da ćuti o silovanju.

- Bila sam deo Diznijeve gomile koja je javno rekla da će čekati do braka - rekla je.

- Moj prvi put nije bio romantičan, bio je sr*nje. A onda sam još morala stalno da viđam tu osobu, pa sam prestala da jedem i snalazila se na druge načine - sekla sam se, povraćala, šta god... I moja bulimija se toliko pogoršala da sam počela da povraćam krv - ispričala je.

Seksualnu traumu proživela je ponovo u leto 2018. godine, u jutro predoziranja, zbog kog je hospitalizovana i nakon kog je doživela nekoliko moždanih udara, kao i srčani udar. Do tada je šest godina bila trezna, a "posustala je" nekoliko meseci ranije, na jednoj zabavi gde je, priznala je, kombinovala metamfetamin, kokain, heroin, oksitocin, marihuanu i alkohol.

- Čudi me da se nisam predozirala te noći - kaže Demi.

foto: Profimedia

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

00:26 MUŠKARCI BOLJE DA NE GLEDAJU DOLE: Aleksandra Subotić odavno nije podelila VRELIJI SNIMAK! Žene joj zavide, mreže GORE!

Kurir