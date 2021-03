NISAM NI ZNALA KOLIKO SAM BLISKA S LJUDIMA DOK NIJE DOŠLA KORONA: Nada Blam plaši se virusa, vakcinisala se i progovorila o POSLU

Nada Blam progovorila je o novonastaloj situaciji zbog pandemije korona virusa.

Ipak, ona smatra da je ranije bilo i teže nego sad, a otkrila je i kako se snalazi u ulozi bake.

- Da, ja sam se vakcinisala, ali naravno da ima straha, mislim da normalan čovek treba da se boji zarazne bolesti - priča Blamova.

- To je bivalo već u istoriji, nije to prvi put, bivalo je po 2,3 godine da se zatvara pozorište, ali pozorište ne može da umre, mi to znamo. Ovo je samo jedan trenutak koji će trajati godinu-dve ne znamo koliko, ali ako bude trajalo i više, nema bojazni za pozorište - priča Nada.

Dok jedni kažu da su poslednje godine najteže za glumce, drugi kažu da je ranije bilo mnogo teže, a kada je glumici Nadi Blam bilo najteže, otkrila je sada.

- To su devedesete, godine sankcija, ovo je sad malo neobičnije, strašno je kad ne možeš nikoga da zagrliš i poljubiš. Nisam ni znala koliko se pozdravljam sa ljudima, i koliko sam bliska sa ljudima, dok nije došla korona - dodala je glumica.

Ona se osvrnula i na svoju ulogu bake:

- Kad imate dete i imate 35 godina, vi morate hiljadu stvari da uradite. Malo karijera, malo ljubav, malo doterivanje, a uz to imaš i dete, moraš da kuvaš. A kad si baka, ništa više ne moraš, završio si škole, otišao si u penziju, sad ti je ostala jedino ta gromada zvana ljubav. Pokušavam da ne izigravam roditelje - zaključila je Nada za emisiju "Premijera".

